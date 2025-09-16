대전교육청, 언어폭력 39.7%·집단따돌림 16.1%·신체폭력 14.9% 순

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2025년 1차 학교폭력 실태(전수)조사 결과 발표



'피해응답률' 2.0%로, 전국평균보다 0.5% 낮아

대전교육청 전경(사진=모석봉 기자)

AD

대전지역 2025년 1차 학교폭력 실태(전수)조사 결과 피해 유형별로는 언어폭력 39.7%, 집단따돌림 16.1%, 신체 폭력 14.9%, 사이버폭력 7.8%, 성폭력 6.2%, 강요 5.5%, 금품갈취 5.1%, 스토킹 4.8%, 순으로 나타났다.

대전교육청이 지난 4월 14일부터 5월 13일까지 온라인 조사를 통해 학교폭력 피해, 가해, 목격 경험 및 인식 등을 주요 내용으로 실시한 2025년 1차 학교폭력 실태조사(전수조사) 결과에서 드러났다.

실태조사 대상 기간은 2024년 2학기 시작부터 조사 시점까지이며, 대전지역의 초등학교 4학년부터 고등학교 3학년까지 재학생 11만5701명 중 83.4%인 9만6499명이 실태조사에 참여했다.

피해 응답률은 2.0%로 전국평균(2.5%)보다 0.5%P 낮게 나타났고, 이러한 전국 평균 대비 낮은 수치는 12년 연속 이어지고 있다. 하지만 2024년 1차 조사 결과(1.5%)와 비교하면 피해 응답률이 0.5%P가 증가한 것으로 나타났다.

학교급별 피해 응답률은 초등학교 3.8%, 중학교 1.7%, 고등학교 0.7%로 전국평균(초 5.0%, 중 2.1%, 고 0.7%)과 비교하여 낮은 수준으로 나타났고, 2024년 1차 결과와 비교해 초등학교 0.7%P, 중학교 0.6%P, 고등학교 0.3%P로 각각 증가한 것으로 나타났다.

대전시교육청은 단위학교별 학교문화 책임 규약 운영, 사이버폭력 예방 교육주간 운영, 친구사랑 3운동, 갈등 조정 프로그램 지원 등 학교의 교육 여건과 상황 등을 고려해 학생 참여형 학교폭력 예방 교육과 교사, 학부모 대상 예방 교육을 지속해서 지원하고 있다.





AD

대전시교육청 강의창 미래생활교육과장은 "우리 교육청이 교육공동체와 함께 노력한 결과, 학교폭력 피해 응답률이 12년 연속 전국 평균보다 낮은 수치를 기록했다"며 "그러나 매년 피해 응답률이 증가하고 있어 이번 실태 조사 결과를 면밀히 분석해 학교폭력 없는 안전한 학교 환경 조성을 위해 최선의 노력을 다하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>