동두천시, 20일 '제1회 동두천시 책문화 축제' 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

복합문화커뮤니티센터서 열려

경기 동두천시(시장 박형덕)는 지역 주민의 독서문화 확산과 독서 생활화를 위해 오는 20일 복합문화커뮤니티센터에서 '제1회 동두천시 책문화축제'를 개최한다고 16일 밝혔다.

제1회 동두천시 책문화 축제 개최 운영. 동두천시 제공

AD

올해 처음 열리는 이번 축제는 '책에 반하다, 도서관에 반하다, 동두천이 빛나다'를 주제로 오후 1시 아트렛 공연팀의 재즈 공연을 시작으로 오후 1시 30분 개막식과 시상식이 진행된다. 이어 오후 2시부터는 야외마당에서 온 가족이 함께 즐길 수 있는 다양한 체험 부스와 문화 프로그램이 펼쳐진다.

세부 프로그램은 ▲환영마당: 축제 개회식과 관내 도서관별 책 읽는 가족·다독자·독서진흥발전 유공 시상 ▲체험마당: 다양한 만들기 체험 부스 15개 운영 ▲놀이마당: 전래놀이 미션 체험, '날아라 슛' 드론축구, 보드게임 ▲참여마당: 양선 작가의 그림책 포토존 '달님이랑 꿈이랑', '잘 될 거야 책방', 도서 전시 ▲공연마당: '영화, 재즈를 만나다' 재즈 콘서트 등으로 구성돼 축제의 즐거움을 한층 높인다.

동두천시 도서문화사업소장은 "이번 책문화축제가 시민들의 독서 습관을 북돋우고 책과 함께하는 문화 확산의 마중물이 되길 기대한다"며 "많은 시민의 관심과 참여를 바란다"고 말했다.





AD

기타 자세한 내용은 동두천시립도서관으로 문의하면 된다.





동두천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>