경기시민사회단체, 경기도의회 뇌물수수·성희롱발언 규탄집회 연다

경기시민사회단체연대회의가 오는 18일 '경기도의회 윤리특별위원회'의 직무유기에 대한 규탄 기자회견을 갖는다.

경기시민사회단체연대회의는 이날 오전 9시 20분 경기도의회 기자회견실에서 김현정 경기시민사회단체연대회의 운영위원장의 사회로 최근 경기도의회 소속 의원들의 성희롱 발언과 뇌물 수수에 대한 기자회견을 개최한다고 16일 밝혔다.

경기시민산회단체연대회의는 먼저 발표한 보도자료에서 "최근 경기도의회 소속 의원들이 사무처 직원에 대한 중대한 성희롱 발언, 지능형교통체계(ITS) 사업 관련 뇌물수수 혐의 등으로 사회적 공분을 일으키고 있다"며 "이는 지방자치의 근간을 훼손하는 중대한 범죄적·윤리적 사안임에도, (도의회) 윤리특별위원회는 무죄추정 원칙을 내세우며 사실상 징계를 회피하고 있다"고 비판했다.





이어 "시민사회는 이를 명백한 직무유기로 규정하며, 도민의 신뢰 회복을 위해 즉각적인 징계와 제도개선을 강력히 요구하고자 한다"고 덧붙였다.





