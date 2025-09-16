철원군, 2025 철원 농산물 가공창업 교육참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 철원군은 오는 10월 20일부터 11월 13일까지 철원군 농산물 가공교육장에서 철원군민을 대상으로 2025 철원 농산물 가공창업 교육을 실시할 예정이라고 16일 밝혔다.

이번 교육은 농식품산업 가공 트렌트부터 지역농산물 활용 제품개발 동향, 가공창업 인허가 절차 및 마케팅 전략 등 가공 기초와 철원지역에서 생산되는 농산물을 활용하여 제품을 가공해 보는 실습 과정까지 가공에 대한 전 과정을 체계적으로 학습할 수 있도록 구성되어 있다.

가공창업 교육신청 기간은 오는 22일~10월 15일이다. 철원군 농업기술센터 농업유통과 방문 및 이메일로 서류를 제출하면 된다. 제출서류는 신청서(철원군청 공지 참조 또는 현장 작성)와 농업경영체등록증, 신분증(현장 확인)이다.

철원군은 농업·농촌의 활력화와 농업 소득 제고를 위해 지난 2019년 말 농산물가공기술활용센터를 준공, 2020년부터 농산물 가공 기초 교육과 가공창업 교육, 농특산물을 활용한 가공식품 개발 등 농산물 부가가치 향상에 노력해오고 있다.





최순범 농업유통과장은 "이번 교육을 계기로 철원 농산물을 활용한 농산물 가공에 대한 다양한 아이디어가 탄생했으면 좋겠다"며"농업기술센터는 양질의 교육과 함께 농산물 부가가치 향상, 농산물 가공품의 홍보와 유통 등 농가소득원 창출을 위해 최대한 지원하겠다"고 말했다.





