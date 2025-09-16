철원 작은영화관, 2025년 작은영화관 기획전 열려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘뒤로 재생, 앞으로 재생’ 주제로

문화체육관광부와 영화진흥위원회가 주최하고 (사)한국영상미디어교육협회가 운영하는 2025년 작은영화관 기획전에 철원 작은영화관이 선정이 되어 지난 8월 6일부터 10월 31일까지 '뒤로 재생, 앞으로 재생'이라는 주제로 작은영화관 기획전을 진행 중이다.

작은영화관 '뒤로 재생, 앞으로 재생' 포스터. 철원군 제공

이번 기획전은 지역 주민들에게 다양하고 깊이 있는 문화 향유 기회를 제공하기 위하여 마련됐다. 고전영화와 독립예술영화 상영으로 세대 간의 공감대를 형성하고, 옛 영화에 대한 기억과 감성을 공유하는 장이 될 것으로 기대된다.

매주 금요일 오전 10시에 '우리들', '미나리', '비닐하우스' 등 금요 독립영화 시리즈를 무료로 진행하며 매주 수요일 저녁 7시에 '타짜', '살인의 추억', '비트' 등 수요 고전영화 시리즈를 유료로 진행한다.

또한 관내 기관과 연계하여 월 1회 연계 프로그램을 운영한다. 지난 8월에는 관내 어린이집과 함께 '안녕, 내 여름 소원과 이름 그림'을 진행했다. 이와 더불어 관객들에게 다시 보고 싶은 영화에 대한 설문조사 실시하고, 11월에 특별 상영회를 열어 기획전의 여운을 이어가며 관객과의 지속적으로 소통할 예정이다.

자세한 일정은 작은영화관 기획전 홈페이지, 철원 작은영화관 인스타그램, 철원 작은영화관 공지사항에서 확인할 수 있다.





(재)철원문화재단 운영본부장은 "작은영화관 기획전은 평소 접하기 어려운 고전·독립예술 영화 상영으로 군민들에게 다양한 장르의 영화 작품을 만날 기회를 제공하는 뜻깊은 이벤트가 될 것이라 생각한다"고 말했다.





철원=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

