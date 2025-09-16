"쓰레기 배출일 기억하세요" … 창원특례시, 추석 연휴 기간 배출 방법 안내

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시민들은 추석 연휴 기간 달라지는

쓰레기 수거 일정 반드시 확인해야



경남 창원특례시는 추석 연휴 기간 시민들에게 깨끗하고 쾌적한 생활환경을 제공하기 위해 '추석 연휴 생활쓰레기 관리대책'을 추진한다.

생활쓰레기(종량제 및 음식물쓰레기)는 추석 당일인 10월 6일과 7일에는 수거가 중단되며, 그 외 연휴 기간에는 평상시와 같이 정상 수거가 이뤄진다.

재활용품 수거 일정은 구별로 다르게 운영된다. ▲의창·성산구는 10월 5일~6일 2일간, ▲마산합포구·회원구는 4일~6일 3일간, 진해구는 6일∼7일 2일간 수거가 중단된다. 이외 연휴 기간에는 평소와 동일하게 수거가 진행되므로, 시민들은 반드시 구별 수거 일정을 사전에 확인 후 배출해야 한다.

또한, 시는 추석 연휴 기간에도 상황반과 청소대행업체 기동반을 편성·운영하여 쓰레기 관련 민원에 신속히 대응할 방침이다. 아울러 연휴가 끝나는 10일부터는 인력과 장비를 총동원해 연휴 기간 중 적체된 쓰레기를 일제 수거하는 등 마무리 대청소를 실시할 계획이다.





이유정 기후환경국장은 "시민들께서도 연휴 기간 생활쓰레기 수거 일정을 확인해 배출해 주시길 바란다. 쾌적한 명절 분위기 조성을 위해 철저한 분리배출과 배출방법 준수에 적극적인 관심과 실천을 부탁드린다"고 전했다.





