수은, 15억달러 글로벌채권 발행 성공

한국수출입은행은 15억달러 규모의 글로벌본드(채권)를 성공적으로 발행했다고 16일 밝혔다.

수출입은행은 전일 5억달러 규모의 3년 만기 변동금리 채권과 10억달러 규모의 5년 만기 고정금리 채권을 각각 발행했다.

모두 미국 달러화 채권으로, 미국 기준금리 인하를 앞두고 수요가 집중되는 5년 고정금리에 더해 아시아권 은행 선호가 높은 3년 변동금리를 조합했다.

수출입은행은 총 175개 투자자로부터 목표 금액의 5.1배에 달하는 최대 77억달러의 주문을 받았다.

국제기구와 중앙은행 등 전통적 우량 투자자 중심으로 주문이 이어졌고, 미국과 중남미, 중동뿐 아니라 아시아, 중화권 투자자 주문도 확대됐다고 회사 측은 설명했다.





수출입은행 관계자는 "최근 통상환경 급변에 따른 비우호적 대외 여건 속에서도 한국 경제를 향한 해외 투자자의 변함 없는 신뢰를 확인했다"고 말했다.





