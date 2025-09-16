강릉시, 도암댐 비상방류 수질검증위원회 1차 회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강원도 강릉시는 지난 15일 시청 8층 상황실에서 '도암댐 비상방류 수질검증위원회' 제1차 회의를 개최하고, 비상방류수의 상수원수 사용 적합성 여부와 향후 관리방안을 논의했다.

이번 회의에는 위원 9명이 참석(2명 불참)했으며, 강원도립대학교 한동준 교수가 위원장으로 선출됐다. 회의에서는 도암댐 및 비상방류수 수질 검증안과 비상방류수 상수원 사용 적합성 검증 방법 등을 집중 논의했다.

또한, 회의에서는 한국수력원자력(주)(이하 한수원) 측에 도수관로 도면 등 자료 제출을 요청하였으며, 차기 회의 개최 시 한수원의 회의 참석도 요청했다.

강릉시는 한수원으로부터 관련 자료를 제출받은 후 오는 18일 2차 회의를 열어 세부 검증 방안을 확정할 계획이다.





김홍규 강릉시장은 "시민의 건강과 안전을 최우선으로 하는 철저한 수질검증 체계를 마련하겠다"며 "유래없는 가뭄 극복 차원에서 긍정적인 입장으로 도암댐 비상방류수가 강릉시 상수원수로 적합한지 검토하여 시민들이 안심하며 수돗물을 사용할 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.





강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

