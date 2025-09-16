동아대, ‘대한민국 AI 정책과 부산의 대응’ 토론회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산 디지털 혁신 전략 모색… 산·학·연·관 450여명 참여

동아대학교(총장 이해우)는 SW중심대학사업의 하나로 '대한민국 AI 정책과 부산의 대응' 토론회를 오는 24일 오후 2시 30분 부민캠퍼스 다우홀에서 개최한다고 16일 전했다.

이 토론회는 과학기술정보통신부와 정보통신기획평가원(IITP)이 지원하는 'SW중심대학사업'의 일환으로 열리며, 과기정통부, 부산시, 부산상공회의소, ㈔부산미래시민포럼, 글로벌부산시민연합, 지역 산업계와 학계 리더, 대학원생 및 학부생 등 450여명이 참석할 예정이다.

행사는 양재생 부산상공회의소 회장의 개회사를 시작으로 최형림 ㈔부산미래시민포럼 이사장의 환영사, 박형준 부산시장과 안성민 부산시의회 의장의 축사, 이석환 동아대 소프트웨어혁신센터장의 축사 순으로 진행된다.

이어 김경만 과학기술정보통신부 인공지능기반정책관이 '대한민국 AI 정책 방향'을 주제로 발표에 나선다. 이후 김상진 동아대 교수가 좌장을 맡아 ▲정나영 부산시 미래기술전략국장 ▲김태열 부산정보산업진흥원장 ▲심재운 부산상공회의소 경제정책본부장 ▲이주형 BNK디지털금융그룹 부행장 ▲정종균 로이드케이 부사장이 참여하는 패널 토론이 이어진다.





동아대 관계자는 "이번 토론회는 정부의 AI 국가 전략과 연계해 부산의 디지털 혁신 전략 수립 필요성이 높아진 상황에서 마련됐다"며 "산·학·연·관 전문가들이 함께 협력해 지역 맞춤형 AI 혁신 도시 구현 기반을 마련하는 계기가 될 것"이라고 말했다.

동아대 SW중심대학사업 대한민국 AI 정책과 부산의 대응 토론회 포스터.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

