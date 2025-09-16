철강협회·풍력산업협회, 풍력 경쟁력 강화 위한 MOU

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국산 강재 활용·공급망 협력

2030년 18GW 보급 뒷받침

한국철강협회는 한국풍력산업협회와 16일 국내 풍력발전산업 경쟁력 강화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 밝혔다.

이번 협약에는 ▲풍력발전 소재·기자재 국산화 및 수요 확대 ▲업계 네트워킹·교육 협력 ▲품질관리 체계 고도화와 인력 역량 강화 등이 포함됐다.

양 업계 협력은 풍력발전 전 밸류체인이 철강 소재와 맞닿아 있어 산업 경쟁력 확보에 핵심이라는 분석이다. 정부도 제11차 전력수급계획을 통해 2030년까지 풍력발전 설비용량을 18.3GW, 2038년까지 40.7GW로 확대할 계획을 밝힌 바 있다.





이경호 한국철강협회 부회장은 "국산 철강재 기반의 안정적 공급망을 구축해 양 산업이 함께 성장할 수 있도록 지원하겠다"고 말했다. 성진기 한국풍력산업협회 부회장은 "국내 강재를 활용한 풍력 제품이 해외 시장 진출로 이어지길 기대한다"고 밝혔다.





조성필 기자 gatozz@asiae.co.kr

