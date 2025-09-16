경기 광주시, 인플루엔자 무료 예방접종 시행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 광주시보건소는 인플루엔자 확산을 예방하기 위해 어린이, 임신부, 어르신 등 고위험군을 대상으로 오는 22일부터 무료 예방접종을 단계적으로 시행한다고 16일 밝혔다.

광주시, 인플루엔자 무료 예방접종 시행. 경기 광주시 제공

AD

국가 무료 접종 대상은 ▲생후 6개월~13세 어린이 ▲임신부 ▲65세 이상 어르신으로 대상별 접종 시기는 2회 접종 어린이 대상자는 22일부터, 1회 접종 어린이 대상자와 임신부는 29일부터 시작이다. 어르신은 75세 이상은 10월 15일, 70~74세는 10월 20일, 65~69세는 10월 22일부터 접종이 가능하다. 접종은 지역 내 129개 지정 의료기관에서 실시하며 특히 65세 이상 어르신은 코로나19 백신과의 동시 접종이 권장된다.

시는 국가 지원과 별도로 주소지를 광주시에 둔 ▲64세 시민 ▲14~63세 심한 장애인(1~3급) ▲50~63세 기초생활수급자(생계·의료급여 대상자)에게 10월 15일부터 12월 31일까지 무료 접종을 지원한다.

이번 절기부터는 세계보건기구(WHO) 권고와 예방접종전문위원회 심의에 따라 기존 4가 백신 대신 3가 백신이 사용된다. 3가 백신은 최근 장기간 검출되지 않은 B형 야마가타(Yamagata) 바이러스 항원을 제외한 것으로 질병관리청은 효과와 안전성 면에서 4가 백신과 차이가 없다고 밝혔다.

국가 무료 접종 대상자는 주민등록 주소지와 관계없이 전국 지정 의료기관에서 접종할 수 있으며 광주시 자체 지원 대상자는 지역 내 지정 의료기관에서만 접종이 가능하다. 의료기관 정보는 예방접종도우미 누리집(https://nip.kdca.go.kr), 모바일 앱 또는 광주시보건소 홈페이지에서 확인할 수 있다. 접종 시에는 신분증과 증빙서류를 반드시 지참해야 하며 접종 후 20~30분간 의료기관에 머물러 이상반응 여부를 확인하는 것이 권장된다.





AD

방세환 시장은 "예방접종은 어르신과 취약계층의 건강을 지키는 가장 확실한 방법"이라며 "시민 여러분께서는 예방접종에 적극 참여하고 마스크 착용·손 씻기·기침 예절 등 개인위생 수칙도 함께 실천해 주시길 바란다"고 말했다.





경기 광주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>