광주은행, 추석 명절 중소기업 특별자금 6천억원 지원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주은행이 추석 명절을 앞두고 자금 수요에 어려움을 겪는 지역 중소기업과 소상공인을 위해 총 6,000억 원 규모의 '추석 명절 중소기업 특별자금'을 지원한다. 광주은행 제공

AD

광주은행은 추석 명절을 앞두고 자금 수요에 어려움을 겪는 지역 중소기업과 소상공인을 위해 총 6,000억 원 규모의 '추석 명절 중소기업 특별자금'을 지원한다고 16일 밝혔다.

이번 특별자금은 신규자금 3,000억 원, 만기 연장 3,000억 원 등 총 6,000억 원으로 편성됐으며, 업체당 최대 50억 원까지 이용할 수 있다. 신규자금은 산출금리 대비 최대 연 1.2%P 금리우대를 제공해 금융 부담이 줄어들 것으로 기대된다.

지원 기간은 다음 달 31일까지며, 지원 대상은 지역 내 중소기업과 소상공인이다. 지원금은 ▲제품생산 및 납품 대금 결제 ▲원자재 구입 ▲기타 운영자금 등 경영 안정에 필요한 자금으로 사용할 수 있다.

광주은행은 매년 설과 추석에 특별자금과 신속한 금융서비스를 제공하여, 지역 기업의 유동성 확보를 돕고 있으며, 이를 통해 지역 밀착경영을 꾸준히 실천해오고 있다.





AD

광주은행 우성이 여신전략부장은 "이번 특별자금이 명절을 앞두고 어려움을 겪는 기업과 소상공인들에게 힘이 되길 바란다"며 "앞으로도 광주은행은 지역민의 어려움을 함께 나누는 지역민의 든든한 금융 파트너가 되겠다"고 말했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>