KFC 품에 안긴 타코벨…"5년내 40개 매장 출점"

한예주기자

입력2025.09.16 14:00

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

15일 '타코벨 더강남 오프닝 나이트' 미디어 행사
올해엔 강남점 포함 3개 매장 오픈
이전과 달리 가성비·현지화 전략 내세워

KFC코리아가 국내 사업권을 맡게 된 글로벌 멕시칸 푸드 브랜드 '타코벨'이 본격적인 국내 시장 확장에 나섰다. 멕시칸 푸드에 대한 관심이 확대하고 있는 가운데, 가성비를 갖춘 메뉴와 현지화 전략으로 5년 안에 40개 매장을 출점한다는 계획이다.


신호상 KFC 코리아 대표는 15일 서울시 강남구 테헤란로에 위치한 '타코벨 더강남'에서 미디어 행사를 열고 "올해엔 강남점을 포함한 3개 매장을 오픈할 계획"이라며 "공격적인 투자를 통해 한국 땅에서 멕시칸 카테고리를 확장하겠다"고 밝혔다.

KFC 품에 안긴 타코벨…"5년내 40개 매장 출점" 15일 타코벨 더강남 매장에서 열린 '타코벨 더강남 오프닝 나이트'미디어 행사에서 손승현 KFC 코리아 타코벨 CMO(마케팅 총괄), 한종수 KFC 코리아 타코벨 총괄 본부장, 신호상 KFC 코리아 대표,전영욱 KFC 코리아 R&D센터 팀장(왼쪽부터)이 질문에 답변하고 있다. 한예주 기자
타코벨 더강남은 지난 4월 KFC 코리아가 타코벨 모기업인 얌 브랜즈 본사와 마스터 프랜차이즈(MF) 계약을 맺은 뒤 여는 첫 매장이다. 타코벨은 1991년 국내에 처음으로 들어왔지만, 그동안 사업자만 세 차례 바뀌는 등 정착하지 못했다. 한국피자헛을 운영하던 동신식품이 서초동에 첫 매장을 냈으나 낮은 인지도와 이질적인 메뉴 탓에 1990년대 중반 철수했으며, 이후 특수목적법인 M2G의 재도전 실패, 2014년 캘리스코가 복수 사업자로 합류해 현재까지 운영을 이어왔지만 지지부진했다. 현재 국내에 있는 타코벨 매장은 총 9개. 목표했던 50개 출점에는 크게 못 미친 수준이다.


신 대표 역시 "타코벨이라는 브랜드가 새로운 브랜드는 아니다"라면서도 "(타코벨 더강남) 분위기에서 볼 수 있듯이 변화를 계속 만들어나갈 예정"이라고 강조했다. 특히 그는 "그간 한국에서는 타코벨이라는 브랜드가 가진 영(young, 젊은)하고 먹고 노는 이미지를 보여주지 못했던 것 같다"며 "멕시칸 자체도 대중적으로 선택받지 못했던 카테고리였지만, 최근 쿠팡이츠나 배달의민족에 들어가면 독립적으로 카테고리가 생성될 만큼 저변이 넓어졌다"고 설명했다.

KFC 품에 안긴 타코벨…"5년내 40개 매장 출점" '타코벨 더강남' 매장 외부 전경. 한예주 기자

새로워진 타코벨은 합리적인 가격대의 메뉴를 제공해 접근성을 높이고, 멕시칸 음식이 한 끼 식사로 즐기기에 충분하다는 경험을 제공하는 데에 중점을 뒀다. 실제 타코 가격은 3000원대부터 시작했으며, 음료를 포함한 세트 메뉴 가격을 7000~8000원대로 구성해 높은 외식 물가에 부담을 느끼는 소비자들을 공략했다. 점심에는 타코·브리또·사이드·음료가 함께 구성된 런치 세트를 마련해 든든한 한 끼 식사를 제공하고자 했으며, 저녁에는 2인 2만원대로 안주와 술을 즐길 수 있도록 준비했다. 강남 상권 대비 뚜렷한 가격 경쟁력을 내세운다는 전략이다.


현지화 전략도 갖췄다. 메뉴 개발 과정에서 타코벨 고유의 오리지널리티를 살리면서도 한국 소비자들의 입맛을 사로잡기 위한 밸런스를 찾는 것에 집중했다는 설명이다. 전영욱 KFC 코리아 R&D 센터 팀장은 "국내에서 인기 있는 타코 매장을 매주 3~4번씩 찾아다니며 소비자들이 원하는 맛의 포인트를 분석했고, 미국이나 태국, 일본 등 글로벌 타코벨 매장도 직접 방문해 글로벌 기준과 트렌드를 확인했다"면서 "국내 소비자가 선호하는 감칠맛과 매콤함을 살리기 위해 소스를 개발했고, 이를 통해 한국인 입맛에 맞는 새로운 메뉴를 선보였다"고 말했다.

KFC 품에 안긴 타코벨…"5년내 40개 매장 출점" '타코벨 더강남' 매장 내부 전경. 아시아 최초로 바(Bar) 콘셉트를 도입한 것이 특징이다. 한예주 기자

타코벨은 올해 중 서울 시내에 2개 매장을 추가로 오픈할 계획이다. 상권에 따라 두 가지 콘셉트로 운영할 계획으로, 타코벨 더강남 매장과 같이 주류 메뉴를 갖춘 풀 바(Full Bar)형 매장과 편안하게 식사를 즐길 수 있는 일반 QSR 매장 형태로 출점한다는 방침이다.


한종수 KFC 코리아 타코벨 사업 본부장은 "타코벨 더강남은 젊고 세련된 모습의 새로운 타코벨을 경험하실 수 있을 것"이라며 "세계적으로 사랑받는 글로벌 타코벨 메뉴뿐 아니라 한국 시장을 위한 특별한 신메뉴들도 순차적으로 준비 중으로 앞으로 타코벨만의 음식과 차별화된 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"고 했다.


한편, 오는 17일 문을 여는 타코벨 더강남은 바(Bar) 콘셉트를 아시아 최초로 도입한 것이 특징이다. 낮에는 타코, 케사디아, 부리또 등 다양한 타코벨의 메뉴들을 캐주얼한 분위기 속에서 즐길 수 있으며, 저녁에는 화려한 조명과 음악이 어우러진 공간으로 변신해 주류와 야식을 즐기는 장소로 운영된다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

