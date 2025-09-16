영주시, 행안부 ‘재해위험지역 정비사업’ 2년 연속 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

영주지구·상망2지구 포함 총 665억 투입… 극한호우 대응 기반 강화

경북 영주시는 지난해에 이어 올해도 행정안전부 '2026년 재해위험지역 정비사업' 공모에 선정됐다.

올해 선정된 사업은 △영주지구 풍수해생활권 종합정비사업 △상망2 자연재해위험개선지구 정비사업 등 2건으로, 총사업비는 665억원(국도비 433억원 포함) 규모다.

영주지구에는 496억원이 투입된다. 영주동·휴천동 구시가지 일원에 집중호우 시 빗물을 신속히 서천으로 배제하는 배수암거(2.1㎞)를 신설하고, 우수관로(4.5㎞)와 사면(2.4㎞)을 정비한다. 상망2지구는 사업비 169억원을 들여 상망동 단운마을 일원에 5.7㎞ 규모의 소하천 정비를 추진한다.

영주지구 풍수해생활권 종합정비사업 사업현황도.

이번 정비사업은 최근 빈번해진 극한호우로부터 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 조치다. 특히 2023년 20여년 만의 수해로 피해를 본 구도심 지역에 국비를 투입, 복합적이고 체계적인 정비를 시행한다.

영주시는 사업 선정을 위해 2022년 자연재해저감 종합계획 수립용역을 추진하고, 지난해 4월 행안부 심의·확정을 거쳐 최종계획을 마련했다. 이후 타당성 조사와 기본계획을 수립해 올해 3월 사업을 신청했다. 이어 경북도의 사전 컨설팅, 중앙부처 발표심사 등 절차를 충실히 밟았으며, 지난달에는 유정근 영주시장 권한대행이 직접 행안부를 방문해 사업 필요성을 설명하는 등 적극 대응해 최종 성과를 거뒀다.

시는 지난해에도 가흥1지구와 상망지구(총사업비 660억원)가 공모에 선정돼 현재 기본실시·설계 용역을 진행 중이며, 2027년 상반기 착공을 목표로 하고 있다.

유정근 영주시장 권한대행은 "시민들께서 재작년 수해로 너무 큰 어려움을 겪으셨다"며 "이번 연속 선정으로 자연재해로부터 안전한 영주시 건설의 획기적 계기를 마련하겠다. 앞으로도 기후위기에 대응해 종합계획에 따른 정비사업을 단계적으로 추진하겠다"고 말했다.





이번 재해위험지역 정비사업에 선정된 경북도 내 지자체는 영주를 포함해 9곳이다. 선정 지구들은 앞으로 국도비 지원은 물론 자연재해대책법에 따른 사전설계 검토, 민간 전문가 현장 컨설팅 등 행정적 지원을 받게 된다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

