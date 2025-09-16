통일부, '탈북민→북향민' 명칭변경 검토…"의견수렴 후 연내 선정"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

통일부가 북한을 탈출한 주민을 일컫는 용어 '탈북민'을 '북향민'으로 변경하는 방안을 검토 중이다.

16일 통일부 당국자는 기자들과 만나 "탈북민들의 안정적 정착과 사회통합을 위한 명칭 변경을 검토하고 있다"며 "북한이탈주민학회가 연구용역 과제를 수행 중"이라고 말했다. 이어 "전문가, 국립국어원 자문 등을 거쳐 연말까지는 탈북사회 의견을 수렴해 용어를 선정할 예정"이라고 덧붙였다.

법적으로는 '북한이탈주민'이라는 용어가 사용되고 있는데, 관련해 이 당국자는 "사회적 용어로서의 명칭과 함께, 법률 용어 변경 필요성을 모두 포함해 현실적으로 가능한 방안을 검토해 나갈 것"이라고 밝혔다.

이 같은 용어 변경은 정동영 통일부 장관의 의지가 반영된 것이다. 정 장관은 전날 경기권 통일플러스센터 개관식 축사에서 "북한이탈주민이 제일 싫어하는 단어가 '탈(脫)'자로, 어감도 안 좋다"면서 "'이북에 고향을 두고 오신 분들'이라 해서 '북향민'이 제일 (지지가) 많은 것 같다"고 말했다.





AD

정 장관은 과거 노무현 정부 당시 통일부 장관을 맡았던 2004년에도 '새터민'이라는 용어 도입을 추진하기도 했다. 하지만 탈북민들 사이에서 해당 용어에 대한 거부감이 커서 범용화되진 못했다. 반면 '북향민'이란 용어는 탈북민 사회에서 이미 광범위하게 사용되고 있다는 것이 통일부 측 설명이다.





손선희 기자 sheeson@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>