DB증권, '제1회 DB증권 직장인 골프 챔피언십' 11월 개최

DB증권(대표이사 곽봉석)이 직장인 아마추어 골퍼들을 위한 새로운 무대를 마련한다. DB증권은 오는 11월 2일부터 9일까지 충북 음성 레인보우힐스 컨트리클럽(CC)에서 '제1회 DB증권 직장인 골프 챔피언십'을 개최한다고 16일 밝혔다.

대회의 참가 자격은 '10인 이상 법인 소속 임직원 2인 1팀'이다. 총 120개팀(240명)을 선착순으로 모집하며 참가비는 인당 28만원(캐디피 별도)이다. 직장인 골프라는 특성을 살려 개인 단독 출전이 아닌 회사별 팀 단위로 참가하게 한 점이 특징이다.

대회는 예선, 본선, 결선으로 나뉘어 치러진다. 11월 2일 열리는 예선은 18홀 스트로크 플레이로 진행되며, 총 8개 팀의 성적 우수팀이 본선에 진출한다. 이어 11월 8일과 9일 이틀간 치러지는 본선 및 결선에서는 9홀 포섬 매치플레이 방식이 적용된다. 특히 본선 및 결선에서는 5홀 선승제로 최종 우승팀을 가리는 만큼, 경기의 긴장감과 박진감이 더욱 높아질 전망이다. 본선 및 결선은 SBS골프에서 녹화로 중계 방송될 예정이다.

우승팀에게는 트로피와 함께 레인보우힐스 이용 선불권 2000만원이 수여되며 준우승팀에게는 1000만원 상당의 선불권이 제공된다. 참가자 전원에게도 30만원 상당의 기념품과 식사가 제공돼 모든 참가자가 즐겁게 대회를 경험할 수 있도록 했다.

DB증권 관계자는 "이번 대회는 직장인들이 스포츠를 통해 소통하고 팀워크를 다지는 동시에 생활 체육으로서의 골프 문화를 확산시키겠다는 취지로 준비했다"며 "첫 대회이지만 높은 완성도를 보여줄 수 있도록 만반의 준비를 하고 있다. 단순한 경기 참여를 넘어 회사 동료 간 유대감 강화와 기업 문화 확산의 장이 될 것으로 기대한다"고 전했다.

DB증권은 이번 대회를 시작으로 직장인들을 대상으로 한 스포츠 문화 행사를 정례화해 나간다는 계획이다. 향후 매년 대회를 개최해 참가자를 점차 확대하고, 직장인 골프대회의 대표 브랜드로 자리 매김하겠다는 구상이다.





참가 접수는 9월 16일부터 진행되며, 신청은 SBS골프·DB증권·레인보우힐스CC 홈페이지를 통해 가능하다. 대회 관련 문의는 대회 사무국으로 하면 된다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

