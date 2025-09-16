신한카드 '에어원' 1% 포인트 추가적립 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한카드는 대한항공 마일리지 적립 특화카드인 '신한카드 에어원'의 플러스 혜택 이벤트를 이달부터 연말까지 한다고 16일 밝혔다.

오는 12월31일까지 에어원 카드로 해외 결제 시 일시불 이용금액의 1%를 마이신한포인트로 무제한 적립한다. 이는 해외 이용 시 1000원당 최대 2마일리지가 적립되는 기존 카드 혜택과 별도로 제공된다. 전월 이용 실적 조건 없이 혜택을 받을 수 있다.

기존 연 2회 제공되던 인천공항 마티나라운지 본인 무료 입장서비스에 추가로 동반자 무료 이용 서비스를 연 2회 제공한다. 공항 라운지 혜택은 에어원 카드 아멕스 브랜드로 전월 30만원 이상 이용 시 적용된다.





에어원 카드는 신한카드의 대표적인 대한항공 마일리지 적립카드로 국내 카드 이용 시 1000원당 1마일리지, 국내 항공·면세업종 및 해외이용 금액에 대해서는 1000원당 2마일리지를 적립해준다.





