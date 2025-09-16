대한민국 안전산업박람회 17일 킨텍스서 개막…380여 기업 등 참여

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

올해로 11회째를 맞는 대한민국 안전산업박람회가 17일 일산 킨텍스에서 개막된다.

경기도는 국내 재난 안전산업 현황과 우수 제품·기술을 한자리에서 볼 수 있는 대한민국 안전산업박람회가 9월 17일부터 19일까지 3일간 고양시 킨텍스 제1전시장에서 행정안전부와 공동주최로 열린다고 16일 밝혔다.

'스마트 재난관리, 재난 대응의 새로운 패러다임을 열다'를 주제로 열리며 이번 박람회는 380개 기업과 기관이 참여해 최신 재난관리 제품과 기술을 선보인다.

특히 인공지능(AI), 로봇, 드론, 디지털트윈 등 최첨단 재난관리 제품과 기술을 한데 모아 94개 기업·기관 196개 부스 규모의 '첨단재난대응기술존'을 구성했다. 또 화재, 침수, 지진, 산사태, 생활안전, 보안·치안, 교통·해양, 산업안전 8개 분야의 제품·기술이 일반산업관에 전시된다.

2025 대한민국 안전산업박람회 포스터

제품·기술 전시 외에도 국내·국외 구매 상담회, 각종 컨퍼런스, 안전체험 행사 등 다채로운 프로그램이 마련돼 있다.

아울러 박람회 기간에는 제1전시장 내 회의실 등에서 59개의 재난안전 컨퍼런스·세미나가 열리며, 공공분야와 산업계를 비롯해 각계 전문가 및 업무담당자 간 활발한 정보교류의 장이 될 것으로 기대된다.

이 외에도 교통·재난·생활·산업·수상·항공안전 등 33개 프로그램으로 구성된 '찾아가는 안전체험교실'이 열려 실질적 안전체험 기회를 제공한다.





이종돈 경기도 안전관리실장은 "2015년부터 전국 최초로 개최해 올해로 11회째를 맞는 이번 박람회가 대한민국 재난안전산업의 발전과 수출 확대에 큰 도움이 될 것"이라며 "많은 국민과 재난안전 관계자가 참여해 안전의 중요성을 되새기는 자리가 됐으면 한다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>