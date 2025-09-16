다가온 2025 노벨문학상...예스24, 수상 작가 예측 이벤트

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 10월9일 오후 8시 노벨문학상 발표

역대 수상자 작품 돌아보기,

수상자 예측 콘텐츠 마련

독자가 사랑한 한강 작품 10선 공개

문화콘텐츠 플랫폼 예스24가 오는 10월9일 2025 노벨문학상 수상자 발표를 앞두고 수상 작가 예측 콘텐츠 등의 기획전과 한강 작가 수상 1주년 이벤트를 개최한다고 16일 밝혔다.

2025 노벨문학상 기획전 포스터. 예스24 제공

이번 기획전은 지난해 대한민국을 빛낸 한강 작가의 노벨문학상 수상 이후 문학에 대한 한층 높아진 관심을 반영해 기획됐다. 수상 작가를 미리 예측하거나 역대 수상자를 돌아보는 코너, 문장 필사 이벤트 등 다채로운 콘텐츠가 마련됐다.

먼저 예스24는 '2025 노벨문학상 관심알림' 서비스를 제공한다. 기획전 페이지 내에서 관심알림 신청 시 수상자 발표 다음 날인 10월10일 오전 수상 관련 소식을 발 빠르게 받아 볼 수 있는 서비스로, 신청자 전원에게 YES상품권 500원을 선물한다.

작년 깜짝 수상으로 깊은 감동을 선사했던 한강 작가의 노벨문학상 수상 1주년을 기념해 '예스24 독자들이 사랑하는 한강 작품 BEST 10'도 공개한다. 감명 깊게 읽은 한강 작가의 작품을 댓글로 추천 시, 200명을 추첨해 YES포인트 1000원을 증정한다.

또한 역대 노벨문학상 수상 작가들의 명문장을 올해 수상자 발표까지 남은 24일간 매일 새롭게 공개하는 '오늘의 밑줄' 행사도 진행한다. 작품 속 명문장을 필사하거나 문장 이미지를 내려받는 회원 300명을 추첨해 YES포인트 1000원을 지급한다.

이외에도 ▲2025 노벨문학상 수상 작가 예측 이벤트 ▲대륙별 수상 작품 소개 ▲노벨문학상 수상 작가 작품 구매 시 특별 굿즈 증정 등을 진행한다.

조선영 예스24 도서사업본부장은 "한강 작가의 수상 이후 문학에 대한 관심이 지속되는 가운데, 독자들과 함께 설레는 마음으로 2025 노벨문학상 발표를 기다리고자 이번 기획전과 이벤트를 준비했다"며 "올해는 어떤 작가가 수상할지 함께 예측하고 지난 수상자를 되짚어 보며 세계 문학이 우리에게 주는 감동을 되새기는 시간이 되길 바란다"고 말했다.





2025년 노벨문학상 수상자는 오는 10월9일 오후 8시 발표될 예정이다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

