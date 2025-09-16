대구기업 58.7%, 노란봉투법 경영에 부정적 영향…긍정 5.1% 그쳐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구상의 444곳 조사

시행전 보안책 마련을

대구상공회의소(회장 박윤경)는 지역기업 444개사를 대상으로 노란봉투법 개정 관련 영향 설문 조사를 실시했다고 16일 밝혔다.

조사 결과, 노란봉투법(노동조합 및 노동관계조정법 23조) 개정이 기업 경영에 '부정적' 영향을 미칠 것이라는 응답이 58.7%로 과반을 차지했다. 반면 '긍정적'인 영향을 미칠 것이라는 응답은 5.1%에 불과했고, '영향 없음' 이라는 응답은 36.2%를 차지해 전반적으로 부정적 영향이 높은 것으로 조사됐다.

대구상공회의소

AD

노란봉투법에 대해 부정적으로 보는 이유로는 '파업·쟁의 행위 증가(28.2%)'가 가장 많았으며, 그 다음으로 '법률 리스크 및 관리 비용 증가(26.2%)', '노사협상 대응을 위한 비용 및 업무인력 증가(25.5%)','신규 인력 채용 및 투자 위축 초래(18.6%)' 순으로 나타났다.

반면, 긍정적으로 보는 이유로는 '원·하청 간 노사관계 개선(33.3%)'을 가장 많이 꼽았고, 이어서 '실질적 지배력을 가진 사용자와 교섭 가능(23.8%)','무분별한 손해배상 소송 방지(23.8%)', '노사 신뢰도 제고(14.3%)','노동 3권(단결권, 단체교섭권, 단체행동권) 보장 강화(4.8%)' 순으로 응답했다.

개정된 법안 중 기업 경영에 가장 큰 영향을 미칠 분야로' 사용자 범위 확대(원청 실질 사용자 책임 강화)'가 37.4%로 가장 높게 나타났다. 다음으로 '노동쟁의 대상 확대(근로조건외 경영사항 포함 가능)(33.1%)','노조 가입 범위 확대(근로자가 아닌자의 노조 가입 가능)(14.2%)', '손해 배상청구 제한(쟁의 행위관련 손해 청구 제한(13.0%)' 순으로 조사됐다.

한편, 응답 기업의 68.1%는 노란봉투법 시행으로 경영 비용이 증가할 것이라고 예측했으며, '변화 없을 것'이라는 응답은 31.9%를 차지했다. 경영 비용이 증가할 것이라고 응답한 기업 중에는 '5% 미만 증가'가 25.2%로 가장 많았고, '5% 이상 10% 미만 증가'가 18.9%로 뒤를 이었다.

노란봉투법 시행에 따른 대응 방안으로는'노사관계 관리 강화(대화·협상 확대, 상시 소통 강화)'가 33.0%로 가장 높게 나타났다. 이어서 '취업규칙·내규 정비(26.9%)','법률·노무 자문 확대(24.8%)', '리스크 관리 매뉴얼 마련(9.7%)','인사·노무 전문인력 확충(4.2%)' 순으로 조사됐다.

노란봉투법 시행과 관련해 정부에 바라는 지원 사항으로는, '기업 현실을 반영한 보완 법안 마련'이 45.4%로 가장 높게 나타났다. 이어 '분쟁 조정 및 중재 기능 강화(24.6%)', '법률 해설자료 및 가이드북 제공(10.6%)', '노사 상생 프로그램 지원(10.0%)', '실무 교육 및 설명회 개최(9.1%)' 순으로 나타났다.





AD

대구상공회의소 이상길 상근부회장은 "내년 3월 법 시행 전까지 기업 현장의 목소리를 적극적으로 수렴해 현실적인 보완책을 마련하는 것이 시급하다"며 "기업들이 새로운 법규에 원활하게 적응할 수 있도록 실무 중심의 교육·설명회를 개최하고, 맞춤형 법률·노무 자문과 같은 실질적인 지원을 강화해야 한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>