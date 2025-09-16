코스피 5거래일 연속 사상 최고치…코스닥은 약세 전환

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스피가 16일 상승 출발하며 5거래일 연속 사상 최고치를 경신했다.

이날 오전 9시 20분 현재 코스피는 전장보다 21.56포인트(0.63%) 오른 3428.56에 거래되고 있다. 이는 전날 세운 사상 최고치(3407.31)를 재차 경신한 것으로, 11거래일 연속 상승이자 5거래일 연속 최고점 행진이다. 앞서 13.82포인트(0.41%) 상승한 3421.13에서 출발했다. 외국인이 홀로 1765억원을 순매수할 동안 개인과 기관이 각각 1555억원, 188억원을 순매도했다.

시가총액 상위권은 대부분 강세다. 두산에너빌리티(4.25%), SK하이닉스(2.11%), 한화에어로스페이스(1.62%), 삼성전자(0.98%), LG에너지솔루션(0.70%), HD현대중공업(0.50%), 현대차(0.23%), KB금융(0.17%)이 오름세다. 반면 삼성바이오로직스(-0.67%), 기아(-0.69%)는 약세다.

같은 시각 코스닥 지수는 0.15포인트(0.02%) 내린 852.54에 거래됐다. 앞서 지수는 1.71포인트(0.20%) 오른 854.40으로 시작했으나 이내 약세로 전환했다. 개인이 홀로 1002억원을 사들일 동안 외국인과 기관이 각각 934억원, 44억원을 내다 팔았다.

시총 상위 종목 대부분이 약세다. 에이비엘바이오(-2.78%), 레인보우로보틱스(-2.68%), 펩트론(-2.13%), 리가켐바이오(-2.08%), 알테오젠(-1.12%), 파마리서치(-0.48%)가 하락세인 반면 에코프로(1.21%), 에코프로비엠(0.74%), HLB(0.65%)은 상승세다.

업종별로는 디스플레이패널(+7.36%), 우주항공 국방(+2.27%), 기계(+1.65%), 출판(+1.58%), 반도체 장비(+1.49%)가 강세다. 반면 생물공학(-1.35%), 항공사(-0.98%), 건축자재(-0.63%) 부문은 약세다.

강대승 SK증권 연구원은 "인공지능(AI)을 중심으로 한 미국 주식시장 상승에 영향을 받아 한국 주식시장 강세도 이어질 것으로 예상한다"며 "반도체 기업들의 강세가 당분간 이어지며 한국 주식시장 상승을 이끌 것"으로 판단했다.





이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 미국 기준금리 인하 기대 등의 영향으로 전날보다 2.9원 내린 1386.1원에 시작했다.





