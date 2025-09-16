코딧, 싱가포르 리걸테크 박람회서 '챗코딧' 첫 공개

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'테크로페스트 2025'에서 베타 버전 공개

코딧은 지난 10~11일 이틀간 싱가포르에서 열린 아시아 최대 리걸테크 박람회 '테크로페스트(TechLaw Fest) 2025'에 참가해 '챗코딧(Chat CODIT)' 베타 버전을 공개했다고 16일 밝혔다.

테크로페스트는 싱가포르 법무부와 법학 아카데미가 공동 주관하는 아태지역 최대 리걸테크 행사로, 올해로 10회째를 맞았다. 'Reimagining Legal in the Digital Age'를 주제로 열린 이번 행사에는 40여개국에서 기업, 정부 기관, 학계 관계자 등 약 2000명이 참석했다.

코딧은 아시아 최대 리걸테크 박람회 '테크로페스트 2025'에서 챗코딧 베타 버전을 공개했다. 코딧

코딧이 선보인 챗코딧은 생성형 인공지능(AI) 기반 질의응답형 규제·정책 모니터링 서비스다. 코딧이 독자적으로 구축한 대규모 규제·정책 데이터와 특허 등록을 완료한 거대언어모델(LLM) 기반 분석 기술을 결합했다.

챗코딧은 질문자의 배경 정보를 사전 설정해 맞춤형 답변을 제공할 수 있으며, 한국·미국·일본 등 글로벌 데이터 커버리지를 활용할 수 있다. 국·영문 번역 기능도 지원해 해외 참가자들의 높은 관심을 모았으며, 정식 출시는 오는 9월 중 예정돼 있다.





정지은 코딧 대표는 "정부의 'AI 3대 강국 도약' 목표에 발맞춰 대한민국을 대표하는 규제·정책 특화 AI 솔루션으로 글로벌 시장에서 자리매김하겠다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

