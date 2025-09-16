대한민국 명장·대전시 명장 작품 전시회 열린다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대전시, '2025년 제16회 명장·장인전' 17일 개막

사진=대전시 제공

대한민국 명장과 대전시 명장을 비롯한 지역 장인 30여 명장의 작품을 만나 볼 수 있는 전시회가 열린다.

대전시가 17일부터 20일까지 대전예술가의 집 전시실에서 제16회 명장·장인전을 개최한다.

이번 전시에는 30여 명이 참여해 인장, 전각, 화훼디자인, 석공예, 제과·제빵 등 다양한 분야의 작품 300여 점을 선보인다.

전시에는 국가 최고 수준으로 평가받는 대한민국 명장의 작품과 더불어, 시민 생활과 밀접한 분야에서 활약하는 대전시 명장들의 대표작이 함께 선보인다. 여기에 도자공예, 자수, 민화, 서각 등 전통과 예술이 어우러진 작품들이 출품돼 장인정신의 폭넓은 세계를 한자리에서 만날 수 있다.

시민 참여형 프로그램도 마련된다. 전시 기간 중 헤어비즈, 인장공예, 도예, 자수, 네일아트, 목공체험 등 다양한 체험 행사가 운영되며, 캘리그라피, 서각, 자수, 모발아트 시연은 전시 기간 내내 상시 진행돼 관람객이 장인의 솜씨를 현장에서 직접 경험할 수 있다.

개막식은 17일 오후 3시 대전예술가의 집 3층 제2전시실에서 열리며, 대전시 관계자와 장인, 시민들이 함께해 지역 숙련 기술인의 성과를 기리고 계승을 다짐하는 자리로 진행될 예정이다.

이번 전시는 2010년 첫 개최 이후 올해로 16회째를 맞는 행사로, 대전시가 주최하고 한국산업인력공단 대전지역본부와 (사)대전광역시 명장·장인협회가 주관한다.

(사)대전광역시 명장·장인협회는 지역사회를 위한 공헌 활동을 꾸준히 이어오고 있으며, 이번 전시회를 계기로 대전시 사랑의 먹거리 나눔본부에 백미 350kg을 기부해 어려운 이웃을 지원할 계획이다.

이장우 대전시장은 "이번 명장·장인전은 전통과 현대를 잇는 장인정신을 시민과 공유하는 뜻깊은 행사"라며 "대전시는 작년에 이어 명장 명예의 전당을 조성하고, 올해는 명장 홈페이지 개설도 앞두고 있을 만큼 숙련 기술의 가치와 품격을 시민들과 함께 나누기 위해 노력하고 있다"고 강조했다.





그러면서 "앞으로도 숙련기술인의 위상을 높이고 시민과 함께하는 장인 문화 확산을 위해 꾸준히 지원하겠다"고 덧붙였다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

