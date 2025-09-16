"아이와 함께 특별한 경험"…리움미술관 '이 프로그램'

서제희 한양대 교수 연계해 자료 지원

삼성복지재단은 어린 아이들이 미술관에 친숙해지고 예술적 감수성을 기를 수 있도록 부모와 자녀가 전시를 함께 감상하는 '리움미술관 연계 패밀리 프로그램'을 무료로 진행한다고 16일 밝혔다.

삼성복지재단이 운영·지원하는 삼성어린이집은 유아들의 심미적 경험과 예술적 표현력을 높이기 위해 2021년부터 전담 미술교사가 수업을 진행하는 '유아 미술심화 특성화 프로그램'을 운영해왔다. 특히 2023년부터 이 프로그램을 리움미술관 관람과 연계하면서 아이들과 부모로부터 큰 호응을 얻고 있다.

삼성복지재단은 어린 아이들이 미술관에 친숙해지고 예술적 감수성을 기를 수 있도록 부모와 자녀가 전시를 함께 감상하는 '리움미술관 연계 패밀리 프로그램'을 무료로 진행한다고 16일 밝혔다. 삼성복지재단

AD

이 같은 특성화 프로그램은 지난해부터 서울 용산구·중구 소재 '서울형 모아어린이집'에 시범 적용됐으며, 올해부터 부모까지 참여 대상을 확대하고 있다. 지난 5월부터 7월까지 총 16개소에서 유아·부모 500여명이 참여했으며, 오는 23일부터 11월까지 20개소에서 600여명이 추가 참여할 예정이다.

프로그램에 참여한 어린이집에 대해서는 유아 전시 감상 경험이 교실 속 미술 활동으로 확장될 수 있도록 아동 미술교육 전문가인 서제희 한양대 응용미술교육과 교수가 협력·지원한다. 리움미술관 '현대미술 소장품전'에서 전시하고 있는 국내외 걸작 8점과 연계한 수업 자료를 개발·제공한 것이다.

이 자료에는 작품 감상법과 함께 그에 연계된 다양한 교실 미술활동이 담겼다. 오귀스트 로댕의 작품 '칼레의 시민'의 경우 작품 속 인물의 자세와 표정을 감상한 뒤 교실에서 다양한 감정을 표현해 보도록 한다. 또 이우환 작가의 '선으로부터' 작품은 반복적인 붓질이 주는 감각적 효과를 감상하고, 한지에 컬러 붓펜으로 선을 직접 그려 보도록 구성하는 등 유아가 다각도로 전시를 체험할 수 있게 했다.

서제희 교수는 "유아 미술교육은 감상과 창작이 맞물려 있어"며 "시각적 체험을 바탕으로 여러가지 재료와 표현을 통해 이를 다시 풀어내는 과정에서 창의성이 표출된다"고 했다. 이어 "부모와 함께 리움의 전시를 관람하는 경험은 장기적으로 유아의 창의성을 키우는 출발점이 될 것"이라고 말했다.





AD

류문형 삼성복지재단 총괄 부사장은 "삼성어린이집에서 운영하며 큰 호응을 얻은 '리움미술관 연계 프로그램'을 지역사회 어린이집의 더 많은 유아와 가족에게 제공하게 돼 매우 뜻깊다"며 "앞으로 유아들이 미술관을 ?생활 속의 배움터?로 경험할 수 있도록 더 열심히 지원해 나갈 계획"이라고 밝혔다.





장희준 기자 junh@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>