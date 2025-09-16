전남도, 이상저온 피해 농가 복구비 '133억 원' 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

과수류 5천300농가·봄배추 300농가 대상

피해 50㏊ 미만 정부지원 제외 지역 별도지원

무안·신안에 도 자체 예산 투입…복구에 속도

전라남도는 지난 3~4월 이상저온으로 인한 농업재해 복구비 133억 원을 지원한다. 사진은 이상저온으로 인해 피해를 입은 배 나무. 전남도 제공

AD

전라남도는 지난 3~4월 이상저온으로 인한 농업재해 복구비 133억 원을 지원한다고 밝혔다.

이번 지원은 갑작스러운 기온하락으로 큰 피해를 본 농가의 경영 안정을 돕기 위한 조치다. 지원 대상은 과수류 5,300 농가(3,500㏊), 봄배추 300 농가(240㏊)다.

피해 농가의 빠른 회복을 위해 해당 시군에 복구비를 교부하고, 농가별로 보상 지원을 추진할 예정이다. 특히 피해면적 50㏊ 미만으로 정부 지원에서 제외된 무안군, 신안군에는 도 자체 예산으로 복구비를 지원한다.

피해 농가는 피해 규모와 정도에 따라 농약대, 생계비 등을 지원받는다. 농약대는 1ha당 과수류 300만 원, 채소류 250만 원을 지원하고, 피해율이 50% 이상인 289 농가는 4인 가구 기준 183만 원의 생계비와 농축산경영안정 자금 이자감면, 2년 상환 연기 지원을 받는다.





AD

유덕규 전남도 식량원예과장은 "예상치 못한 이상저온으로 농가 피해가 컸던 만큼, 복구비 지원이 농업인들의 경영 안정에 도움이 되길 바란다"며 "이상기후로 인한 잦은 재해를 대비해 최소한의 안전장치인 농작물 재해보험에도 가입해 주실 것을 당부드린다"고 강조했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>