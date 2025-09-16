대한민국역사박물관, 18일 '선전·광고물로 보는 韓정치사' 학술회의

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국민족운동사학회와 MOU 체결

첫 협업으로 공동학술회의

대한민국역사박물관은 한국민족운동사학회와 공동으로 오는 18일 오후 1시, 대한민국역사박물관 6층 강의실에서 '선전·광고물로 보는 한국 현대 정치사회사'를 주제로 공동학술회의를 개최한다고 16일 밝혔다.

오는 18일 대한민국역사박물관 6층 강의실에서 열리는 '선전·광고물로 보는 한국 현대 정치사회사' 학술회의 포스터. 대한민국역사박물관

AD

이번 학술회의는 한국 현대사 속에서 선전·광고물의 변화상과 대중에게 미친 영향을 다각도로 조명할 예정이다. 학술회의는 박환 고려학술문화재단 이사장의 기조강연으로 시작한다. 박환 이사장은 '선전·광고물로 보는 한국 현대정치사회사: 새로운 각도에서 근현대 일상 바라보기'라는 주제로 근현대로 접어들면서 선전·광고물의 존재감이 두드러지는 현상을 독립운동과 대통령 담화문 등의 실례를 들어 강연한다.

제1주제는 정혜인 일본군 위안부 문제연구소 연구원이 '제5공화국 시기 선거 홍보물을 통해 본 시대상'을 주제로 발표한다. 토론자로는 함영훈 대한민국역사박물관 학예연구사가 나선다. 정혜인은 한국 현대사의 모순과 명암이 극명했던 제5공화국 시기, 민주정치를 향한 국민적 열망과 요구를 선거홍보물을 중심으로 발표한다.

제2주제는 임민재 민주화운동기념사업회 연구원이 '1970년대 하이틴 영화와 학생잡지로 본 학생 통제와 주체 형성'을 주제로 발표하고, 이준영 역사문제연구소 연구원이 토론을 맡는다. 임민재는 1970년대 하이틴 영화와 학생잡지를 단순한 청소년의 문화향유물이 아닌 국가 이데올로기의 통제 속에서도 학생 주체가 형성되는 '문화의 전선'으로 분석하면서 한국 근현대사에서 학생의 감정 정치(emotional politics)의 등장을 이야기한다.

제3주제는 조영윤 숭실대 강사가 '해방 이후 ~ 1950년대 한국 사회의 변동과 현수막 메시지'를 주제로 발표하고, 유상수 한성대 강사가 토론한다. 조영윤은 대한민국역사박물관을 비롯한 다양한 기관의 아카이브 속 사진에 담긴 현수막 문구를 분석하고, 그 속에 내재된 노동운동과 여성운동의 시대적 배경과 사회적 메시지에 대해서 고찰한다.





AD

한수 대한민국역사박물관장은 "박물관 소장자료를 참신한 근현대사 주제로 소개하며 오늘을 살아가는 현대인들에게 묵직한 질문을 던지는 것이야말로 근현대사박물관의 역할"이라며 "앞으로도 현재진행형의 역사를 다양한 학술교류 행사와 전시·교육·조사연구 콘텐츠로 만들어 국민들께 소개하고 소통할 것"이라고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>