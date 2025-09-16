충남도, 한국문화가치대상 최우수상…문화정책 선도

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광역자치단체 중 유일 수상…창작스튜디오·백제문화단지 등 성과 인정

충남도가 '2025 한국문화가치대상'에서 광역자치단체 중 유일하게 최우수상을 수상하며 지역 문화정책의 모범 지자체로 자리매김했다.

16일 도에 따르면 한국문화가치연구협회가 주최하는 한국문화가치대상은 특색 있는 문화사업을 발굴·실행해 주민의 문화 향유 기회와 삶의 질 향상에 기여한 지방자치단체와 문화재단에 수여된다.

도는 ▲충남창작스튜디오·서울전시장 운영 ▲백제문화단지 운영 ▲힘쎈충남 걷쥬 ▲이스포츠·게임산업 메카 조성 ▲1시군 1품축제 ▲임산부·유아동 가족 우선 입장 제도 등 민선 8기 공약과 역점과제 중심의 문화정책 추진 성과를 인정받았다.

도는 앞으로 충남미술관과 예술의전당 건립, 백제한옥단지 조성, 2025∼2026 충남 방문의 해 추진 등 도민이 체감할 수 있는 문화 인프라 확충에 나설 계획이다.





조일교 도 문화체육관광국장은 "이번 수상은 충남이 추진해 온 문화정책의 성과를 대외적으로 공식 인정받은 것"이라며 "앞으로도 도민 삶의 질을 높이고 전국적 모범사례로 발전시킬 수 있는 다양한 문화사업을 적극 발굴하겠다"고 밝혔다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

