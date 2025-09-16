SKT, 오픈AI와 챗GPT 플러스 프로모션 진행

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

챗GPT 플러스 '1+2개월' 프로모션

19일부터 SKT 고객 대상

'자강과 협력' 전략 속 AI 생태계 확장

AD

SK텔레콤이 챗GPT 개발사 오픈AI(OpenAI)와 손잡고 고객 대상 프로모션 협력에 나선다고 16일 밝혔다.

양사는 협력의 첫 단계로 '챗GPT 플러스' 프로모션을 오는 19일부터 내년 2월까지 진행한다. SKT 신규 가입자나 3개월 이상 미사용 고객은 1개월 요금으로 최대 3개월간 유료 구독을 이용할 수 있다. SKT 고객은 'T우주'를 통해 쿠폰을 발급받아 혜택을 적용할 수 있다.

챗GPT 플러스는 무료 버전 대비 더 빠른 응답 속도, 새로운 기능의 우선 제공, 음성 모드·영상 생성·심층 리서치 등 확장 기능을 제공한다. 특히 '심층 리서치'는 다단계 추론을 통해 온라인 정보를 종합해 통근용 자전거 추천이나 상권·상품 경쟁력 분석 보고서 작성 등 일상과 전문 영역에서 활용도를 높일 수 있다.

이번 협력은 SKT의 AI 추진 전략인 '자강(自强)과 협력(協力)'의 일환이다. SKT는 글로벌 빅테크 기업 AWS, 앤트로픽(Anthropic), 퍼플렉시티(Perplexity)와의 제휴에 이어 국내 AI 기업과 함께 우리나라 AI 혁신기업 연합인 'K-AI 얼라이언스'를 주도하고 있다.

투자 성과도 주목된다. 통신 특화 거대언어모델(LLM)을 공동 개발한 앤트로픽은 투자 후 기업가치가 10배 이상, AI 검색엔진 퍼플렉시티는 6배 이상 상승했다. SKT는 단순 투자 이상의 전략적 협력 네트워크를 구축하며 글로벌 AI 경쟁력 강화에 힘을 쏟고 있다.

또한 SKT 컨소시엄은 지난 8월 과학기술정보통신부 주관 '독자 AI 파운데이션 모델' 사업에 선정돼 자체 모델 구현에 착수했으며, 고성능 GPU 클러스터 '해인', 울산 AI 전용 데이터센터 등을 통해 국가 AI 인프라 강화에도 나서고 있다.

이재신 SKT AI성장전략본부장은 "글로벌 AI 리더인 오픈AI와 쌓아온 신뢰를 바탕으로 마케팅 시너지를 선보이게 되어 기쁘다"며 "자강과 협력을 투 트랙으로 강화해 고객 중심 AI 생태계를 확장하겠다"고 말했다.





AD

앤디 브라운 오픈AI 아시아태평양 지역 비즈니스 총괄 역시 "이번 SKT와의 공동 마케팅을 통해 더 많은 분들이 챗GPT에 쉽게 접근하고 일상 속에서 AI의 가치를 경험하게 되길 바란다"고 밝혔다.





박유진 기자 genie@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>