“실속·명성 담은 최상위 기프트”… 부산 롯데百, 추석 선물세트 본 판매 시작

부산 롯데百 4개점 9월 15일부터 10월 4일까지 추석 선물 세트 본 판매 진행



부산본점-롯데호텔 협업 '한우＆캐비아 세트', '배추·갓파김치 기프트' 선봬

롯데백화점 부산 지역 4개 점(부산본점·광복점·동래점·센텀시티점)에서는 9월 15일부터 10월 4일까지 2025년 추석 선물 세트 본 판매를 진행한다.

롯데백화점만의 엄격한 기준으로 선별한 프리미엄 라인인 '엘 프르미에(L Premier)' 선물 세트의 품질을 한층 더 높였다.

특히, 올해 추석에는 '엘 프르미에 암소한우' 라인을 확대하고 물량을 전년 대비 10% 늘렸다. 1++(9) 암소 한우 중 육량이 우수한 상위 1%만을 선별해 15일 이상 숙성함으로써 품질을 끌어올리고 암소 한우특유의 부드러운 풍미를 극대화했다.

귀한 특수부위만을 정성스럽게 담은 '엘프를 미에 암소한우 명품 기프트(200만원)'는 단 100세트 한정으로 판매한다.

청과 부문은 선별 기준 당도를 기존보다 1∼2브릭스(brix) 높이고, 과형과 색택까지 고려해 가장 큰 대과만을 엄선했다. 명절 대표 과일인 사과와 배를 중심으로 '홍로사과', '황금사과', '신고배' 등에 '샤인머스캣'을 더해 최상급 제철 햇과일을 담아 50세트 한정으로 판매하는 '엘프르미에 프리미엄 컬렉션 샤인 혼합(25∼27만원)'이 대표적이다.

과일 선물세트. 롯데백화점 제공

수산은 '급속 냉결'로 신선도를 최우선으로 삼았다. 대표 상품으로, 제주바다에서 제철 어획한 특대 옥돔과 은갈치를 급랭해 최고의 신선도를 유지한 '제주 전통 옥돔 은갈치(65만원)'가 있다.

명절 선물의 차세대 인기 품목으로 급부상한 주류 선물세트도 다채로운 협업을 통해 특별하게 기획했다.

한국 대표 배우 김희선과 미국의 프리미엄 와인 브랜드 '케이머스' 설립자의 아들인 '조 웨그너'가 협업한 '김희선×발라드 스페셜 에디션(10만원)'을 단독으로 선보이며, '기원×박기웅 아트 스페셜 에디션', '토마시×장승택 아트 스페셜 에디션' 등 유명 인사와 아트를 결합한 주류 컬래버레이션 선물 세트도 다양하게 선보인다

아울러, 부산본점에서는 롯데백화점의 축산바이어가 좋은 부위를 소용량으로 간편하게 구성한 '레피세리 한우 소확행 세트'를 선보인다.

1＋등급 등심·채끝·안심으로 구성된 '한우 스테이크 소확행 명품(29만원)'을 포함해 1＋등급 등심·살치살·갈비살·부챗살로 구성된 '횡성한우 명품포장 세트(38만원)'도 새롭게 내놓는다.

롯데호텔과 협업해 선보이는 '명품한우 세트', '한우＆캐비아세트', '호주산 와규 명품 세트', '배추·갓파김치 기프트(12만원)' 등도 대거 준비한다.

본 판매 기간(9월 15∼10월 4일)에는 당일 일정 금액 이상 구매 시, 상품과 결제방식에 따라 구매 금액의 최대 5∼10%를 롯데상품권으로 증정하는 프로모션도 함께 진행한다.

부산 롯데백화점은 올 추석부터 명절우량 고객을 위한 전용 프로그램 '롯데 기프트 클럽'을 새롭게 출시했다.

법인·개인 고객 모두 가입 가능하며, 상품군별 구매액에 따라 최대 35% 할인 혜택을 제공하고 일부 명절 인기 상품은 클럽 회원 전용 우대가로 한정 판매한다.

또 당일 명절 식품세트 구매 금액에 따라 최대 7% 상당의 롯데상품권을 증정하며, 최대 350만원 상당의 롯데백화점 상품권을 받을 수 있다. '롯데 기프트클럽'은 10월 4일까지 롯데백화점 애플리케이션 내 클럽을 통해 운영되며, 가입 고객 중 100만원 이상 구매 고객을 대상으로 전용 혜택을 제공한다.

백화점 방문이 어려운 고객을 위해 '롯데백화점몰'에서는 9월 15일부터 10월 9일까지 추석 선물세트 기획전을 진행한다.

'추석의 모든 순간' 기획전에서는 한우·그로서리·스킨케어 등 인기 명절 선물은 물론, 황금연휴 동안 즐길 수 있는 '나만을 위한 힐링 아이템'까지 다양하게 선보인다. 행사 기간 동안 최대 10% 중복 할인 쿠폰과 선착순 11% 장바구니 쿠폰을 제공하며, '이솝', '입생로랑' 등 뷰티 브랜드 경품 추첨과 결제 금액의 110%를 엘포인트로 돌려주는 특별 프로모션도 순차적으로 진행될 예정이다.





롯데백화점 부산본점 도상우 식품팀장은 "매년 명절 시즌마다 최고의 선물을 선보이기 위해 상품 선정부터 포장, 서비스까지 모든 과정에 엄격한 기준을 적용하고 있다"며 "고객 한 분 한 분이 마음을 전하는 순간에 가장 잘 어울리는 선물이 될 수 있도록 정성을 다해 엄선했으니 많은 관심 부탁드린다"고 말했다.





