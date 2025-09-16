나노실리칸첨단소재, 이차전지 실리콘 나노섬유 복합체 핵심특허 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

나노실리칸첨단소재 평택공장 이차전지 실리콘 음극재 생산 핵심설비 소성로. 나노실리칸첨단소재 제공

AD

나노실리칸첨단소재가 이차전지 음극재 신사업을 위한 핵심 특허 3종을 모두 확보하며 본격적인 양산 준비에 속도를 내고 있다고 16일 밝혔다.

앞서 나노실리칸첨단소재는 지난 5월 ▲실리콘과 탄소나노섬유(CNF), 그래핀 복합체 제조방법 및 이를 이용한 이차전지 제조방법 ▲리튬 이차전지 아노드용 복합체 제조방법 및 리튬이온 전지 제조방법 등 2종의 특허를 확보한 바 있다.

이어 지난 15일 핵심특허를 추가로 확보했다. 이번 특허는 '질소 도핑 및 탄소 매트릭스 캡슐화된 실리콘 탄소나노섬유 복합체, 이의 제조방법 및 이를 포함하는 이차전지'다. 이는 2022년 나노실리칸첨단소재 이창섭 박사와 연구진이 출원해 주식회사 실리칸 최재권 대표가 보유한 것을 공동 특허권자로 공유하게 된 것이다. 이번 특허는 3중 융합복합체 제조에 있어 매우 중요한 특허라고 회사 측은 설명했다.





AD

회사 관계자는 "이번 특허 확보로 핵심 특허·인력·설비를 모두 갖춘 명실상부한 이차전지 실리콘 음극재 전문 제조 기업임을 증명했다"며 "차별화된 기술 및 가격 경쟁력으로 시장 진입에 속도를 낼 계획"이라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>