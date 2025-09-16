[오늘의신상]"강렬한 풍미"…디아지오 싱글몰트 위스키 '몰트락'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

강렬한 풍미가 매력적인 '더프타운의 야수'

2.81회 증류와 셰리 캐스크 숙성으로 탄생

디아지오코리아가 프리미엄 싱글몰트 위스키 '몰트락(Mortlach)'을 한국에 공식 출시한다고 16일 밝혔다.

몰트락은 강렬하고 대담한 풍미 덕분에 '더프타운의 야수'라 불리는 위스키로, 과일향과 꽃향이 중심이 되는 스페이사이드 싱글몰트와는 확연히 다른 개성을 지녔다. 몰트락의 독창적인 풍미는 창립자 알렉산더 코위(Alexander Cowie)의 실험정신에서 비롯됐다. 그는 전통적인 증류 방식에서 벗어나 '2.81회 증류법'이라는 독창적인 방식을 고안했으며, 이 증류법이 몰트락 특유의 깊고 복합적인 풍미를 완성했다.

몰트락은 그동안 일부 채널에서만 '몰트락 16년'과 한정판 '스페셜 릴리즈' 시리즈로 한정적으로 판매돼왔다. 디아지오는 이번 공식 출시를 기점으로 라인업을 확충해 국내 시장에 더 많은 제품을 선보인다. 대표 제품인 몰트락 16년은 셰리 캐스크에서만 숙성돼 다크 초콜릿과 말린 과일의 진하고 농축된 풍미를 선사한다. 고연산 제품인 '몰트락 20년'은 농익은 자두와 발사믹의 깊은 풍미에 복합적인 스파이스가 겹겹이 어우러져 더욱 정교하고 성숙한 개성을 드러낸다. 두 제품 모두 셰리 캐스크에서 비롯된 풍부함과 몰트락만의 대담함이 결합된 특별한 싱글몰트 위스키 경험을 제공한다.

몰트락의 색다른 매력을 느낄 수 있는 다양한 한정판도 국내 소비자들에게 선보일 예정이다. 우선 오는 11월 '몰트락 네버바운드(Mortlach Neverbound)'를 출시한다. 몰트락 네버바운드는 4년간 자연 건조된 프렌치 오크에서 원액을 숙성해 감칠맛, 복합적인 향신료, 은은한 레드베리, 그리고 짙은 바닐라 풍미가 어우러지는 매력적인 제품이다.





프라트메시 미슈라 디아지오코리아 대표는 "한국 위스키 시장에서 독창적인 맛을 찾는 소비자가 점차 늘어나고 있고, 셰리 캐스크 특유의 풍부하고 복합적인 풍미를 선호하는 경향이 뚜렷하다"며 "몰트락은 이러한 소비자 니즈에 완벽히 부합하는 브랜드로, 디아지오는 앞으로도 한국 소비자 취향에 부합하는 제품을 지속적으로 소개할 예정"이라고 밝혔다.





