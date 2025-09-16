아셈스, 무수염색사 글로벌 브랜드 제품 등록 완료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

고기능성 복합소재 전문기업 아셈스는 무수염색사가 글로벌 스포츠 브랜드의 재봉사 제품 등록을 완료했다고 16일 밝혔다. 이번 등록을 통해 초도 물량 납품을 준비 중이다. 자수사 및 염색 원단용 무수사에 대한 추가 문의도 이어있다.

아셈스가 개발한 무수염색사는 물 없이 염색이 가능한 섬유 원사다. 염색 과정에서 발생하는 오염물질을 기존 습식 염색 대비 100% 줄일 수 있는 꿈의 친환경 염색 기술이다. 기존 방식이 필연적으로 수많은 폐수를 동반했다. 반면 아셈스의 기술은 염색 공정 자체의 전환을 가능하게 한다는 점에서 산업적 의미가 크다.

현재 염색사 시장은 전통적인 습식염색이 대부분을 차지하고 있으며, 물과 화학약품 사용에 따른 환경 부담이 글로벌 과제로 대두된 상황이다. 이에 따라 물 사용량을 줄이거나, 공정을 단축할 수 있는 무수염색 방식에 대한 수요가 점차 확대되고 있다. 무수염색사는 기존 염색 공정과 달리, 원사 단계에서 색을 구현할 수 있어 후공정 비용 절감에도 유리하다.





아셈스 장지상 대표이사는 "무수염색사는 기술적으로도 까다롭고 상용화 진입장벽이 높은 분야지만, 실제 글로벌 브랜드 제품에 적용되며 시장성을 입증했다"며 "향후 나이키, 아디다스, 뉴발란스 등 주요 브랜드를 비롯해 다양한 프리미엄 스포츠·패션 라인에 적용을 넓혀갈 계획"이라고 강조했다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr

