현대약품 마이녹셀, 추석 앞두고 선물세트 할인 판매

30일까지 진행되는 네이버 특선물 기획전 참여

현대약품의 탈모 케어 브랜드 마이녹셀이 오는 30일까지 진행되는 네이버 특선물 기획전에 참여한다.

현대약품

네이버 플러스스토어에서 진행되는 이번 기획전은 추석을 맞아 선물을 준비하는 소비자들을 위해 다양한 카테고리의 제품을 할인가에 구매할 수 있는 혜택을 제공하는 행사다.

행사 기간 중 마이녹셀은 최근 출시된 신제품 4종으로 구성된 명절 선물 세트를 할인가에 판매한다. 특히 27일 브랜드데이에는 더욱 큰 할인 혜택을 받을 수 있다.

이번 선물세트에는 탈모와 두피 건강을 동시에 관리할 수 있는 ▲댄드러프 스칼프 쿨링 샴푸 ▲뉴트리션 스칼프 볼륨 샴푸 ▲포어 클렌징 스칼프 샴푸 3종에 힘없는 모발에 볼륨을 더하고 두피 건강까지 관리하는 뉴트리션 스칼프 볼륨 트리트먼트가 추가됐다.

마이녹셀은 선물세트 할인 외에도 행사 기간 5만원 이상 결제한 고객에게는 스트레스 완화에 도움 주는 '문어 두피괄사'를 사은품으로 증정할 계획이다.





현대약품 관계자는 "추석을 맞아 건강한 선물을 찾는 고객에게 혜택을 드리고자 네이버 특선물 기획전에 참여하게 되었다"며 "탈모와 두피 고민을 가진 고객과 가족의 건강한 헤어케어를 원하는 고객에게 실용적인 선물이 될 것"이라고 말했다.





최태원 기자 peaceful1@asiae.co.kr

