수원시, 기업銀과 손잡고 첨단기업 투자유치 힘모은다

경기 수원시가 IBK기업은행과 손잡고 '수원 경제자유구역' 지정과 첨단기업 투자유치에 나선다.

수원시는 15일 시청 상황실에서 IBK기업은행과 '수원 경제자유구역 지정, 첨단기업 유치 촉진을 위한 상생발전 업무협약'을 체결했다고 16일 밝혔다.

두 기관은 이날 협약에 따라 기업 성장 기반 마련, 투자 촉진, 지역경제 활성화를 위해 적극적으로 협력하기로 했다. 또 수원경제자유구역 지정을 위해 투자유치·홍보 분야에서 협력을 약속했다.

아울러 기업 투자유치를 위해 협력하고, 수원 입주(희망) 기업에 대한 금융 우대 상품을 개발하는 등 수원 경제 발전을 위해 힘을 모으기로 했다.

이재준 수원시장(오른쪽)이 15일 김성태 IBK기업은행장과 업무협약을 체결한 뒤 기념사진을 찍고 있다. 수원시 제공

두 기관은 이날 중소기업 시설자금 지원사업 신설을 위한 업무협약도 체결했다. 수원시 이전 기업, 창업 기업이 융자를 받으면 이자를 감면해 주는 내용이다.

수원시는 국책금융기관인 IBK기업은행과 협력해 기업하기 좋은 도시 환경을 조성하고, 혁신기업의 성장을 뒷받침할 계획이다.

김성태 IBK기업은행장은 "시금고로 61년 동안 수원시와 동고동락한 IBK기업은행이 수원시가 기업하기 좋은 도시로 발전할 수 있도록, 적극적으로 협력하겠다"며 "이번 협약이 기업은행과 수원시, 수원시민이 함께 성장할 수 있는 좋은 계기가 될 것"이라고 기대했다.





이재준 수원시장은 "수원시와 IBK기업은행은 61년 동안 우정을 쌓으며 함께한 형제같은 관계"라며 "수원시가 수원 경제자유구역 지정을 추진하고, 기업하기 좋은 도시를 만들어가고 있는데, IBK기업은행이 지원해 주면 더 넓고, 더 크게 갈 수 있다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

