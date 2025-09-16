최태원 회장 제안 '울산포럼 2025' 개최…"기술과 문화로 잇다"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

SK·울산상공회의소 공동 주최

울산전시컨벤션센터서 개최

SK이노베이션은 '커넥팅 울산: 기술과 문화로 잇다'를 주제로 '2025 울산포럼'을 개최한다고 16일 밝혔다.

지난해 9월25일 울산 울주군 울산전시컨벤션센터에서 열린 ‘2024 울산포럼’ 행사장에서 관계자들이 기념촬영을 하고 있다. SK이노베이션

올해로 4회째를 맞는 울산포럼 오는 24일 울산 울주군 울산전시컨벤션센터(UECO)에서 개최된다. 울산포럼은 2022년 SK이노베이션 창립 60주년을 기념해 울산의 미래를 함께 고민하자는 최태원 SK 회장의 제안으로 시작됐다.

이번 포럼은 SK와 울산상공회의소가 공동 주최하고, 산업통상자원부, 대통령 직속 지방시대위원회, 울산광역시, 울산시의회, 울산대학교, 울산과학기술원(UNIST), 울산과학대학교 등이 후원한다. 김두겸 울산시장을 비롯해 이윤철 울산상공회의소 회장, 오연천 울산대학교 총장, SK그룹 구성원, 시민이 온·오프라인 형태로 참여한다.

올해 포럼은 ▲제조 인공지능(AI) 허브(Hub) 울산, ▲지역 문화 네트워크(Local Culture Network) 등 두 개의 핵심 세션을 중심으로 진행된다. 지난해 문화거리 조성, 태화강 국가 정원 활성화, 해오름동맹 공동문화사업 등 논의 과제를 협력 사업으로 연결한 데 이어, 올해는 제조 AI와 문화 콘텐츠를 지역 사업으로 연계하는 구체적 실행계획을 발표할 예정이다. 포럼은 유튜브로도 생중계된다.





SK 관계자는 "울산포럼은 지역 문제 해결과 미래도시 실현을 위한 실행 중심의 혁신 플랫폼으로 자리 잡았다"며 "기술과 문화, 그리고 동남권 연대를 통해 울산의 미래 혁신이 더욱 가속화될 것"이라고 말했다.





심성아 기자 heart@asiae.co.kr

