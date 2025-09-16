경기도일자리재단, 여성창업보육센터 입주기업 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도일자리재단이 여성기업인 성장 지원 및 여성 창업 활성화를 위해 '여성창업보육센터' 입주기업을 모집한다.

모집 대상은 경기도에 주소를 두고 거주하거나 사업장을 둔 여성 예비창업자 및 창업 3년 내 여성기업으로 11개 기업이다.

다만 '여성기업지원에 관한 법률'(제2조)에 따른 여성기업이어야 하며, 타 창업보육센터 입주 경험자 및 '중소기업창업지원법 시행령' 제4조의 제외 업종은 신청이 제한된다.

경기도일자리재단의 '여성창업보육센터' 입주기업 안내 포스터

여성창업보육센터는 경기도 안산시 상록구 해안로 705, 경기테크노파크 1층에 있다. 입주기업은 안정적인 사무공간과 함께 시제품 제작, 기업 홍보, 전문가 멘토링, 비즈니스 전문 교육 등 창업지원 프로그램이 제공된다. 경기테크노파크 내 편의시설도 할인된 가격에 이용할 수 있다.





도 일자리재단은 이번 모집을 통해 유망 여성 창업기업을 발굴하고, 도내 창업 생태계 조성을 촉진할 계획이다. 특히 창업 초기 단계에 있는 여성기업의 자립 기반 마련과 지속 가능한 성장을 지원할 계획이다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

