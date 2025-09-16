경기도 '외국인 계절근로자' 심리상담 시범 운영

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기도가 오는 10월까지 외국인 계절근로자 심리부담 완화 및 정서 안정 지원을 위한 '심리상담 프로그램'을 시범 운영한다.

그동안 외국인 계절근로자를 대상으로 찾아가는 근로환경 상담, 한국어 교육, 한국문화 체험 등은 이뤄졌지만, 심리상담을 정식 프로그램으로 편성한 것은 이번이 처음이다.

경기도는 이번 시범사업을 선도적으로 추진해 근로자의 정서적 안정과 건강한 근무 환경을 뒷받침할 계획이다.

지원 대상은 파주·안성·여주·연천 등 4개 시군에서 공공형으로 운영 중인 외국인 계절근로자 89명이다.

국가별로는 ▲라오스 45명(안성·파주) ▲캄보디아 22명(여주) ▲베트남 22명(연천) 등이다.

경기도가 외국인 계절근로자 심리상담 프로그램을 진행하고 있다. 경기도 제공

심리 상담은 근로자 휴무일을 활용해 집단 대면 상담 방식(회기당 2시간 이내, 5명 내외)으로 진행된다.

프로그램은 총 4주차 과정으로, 감정카드·도화지·핸드크림 등 소도구를 활용한 감정 탐색과 표현 연습을 통해 집단 속에서 긍정적 정서를 경험하고 상호작용을 강화할 수 있도록 구성했다.

이문무 경기도 농업정책과장은 "타국 생활에서 오는 외국인 근로자의 심리적 부담을 해소하고, 안정적인 농촌 정착과 근로 환경 조성을 위해 이번 상담 지원을 마련했다"고 전했다.





한편 올해 상반기 경기도 외국인 계절근로자는 20개 시군 5258명 배정으로 지난해(2877명)보다 83% 증가했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

