고성군, 자연재해 위험개선지구 정비사업 신규 확정…주민 안전 강화

백촌 자연재해 위험개선지구

총 209억원 규모 정비사업 확정

풍수해 예방·생활 안전망 강화 기대

강원도 고성군(군수 함명준)은 행정안전부 주관 2026년 자연재해 위험개선지구 정비사업에 신규로 선정되어 국비 104억5000만원, 도비 52억2500만원을 확보했다고 15일 밝혔다.

고성군청 전경. 고성군 제공

이번 사업은 매년 반복되는 하천 범람으로 인한 침수 등 자연재해로부터 주민의 생명과 재산을 보호하기 위한 국가 지원사업으로 그 의미가 더욱 크다.

고성군에 따르면, 정비 대상 지역은 그동안 집중호우 시 하천 범람으로 잦은 침수가 발생해 주민 불편이 컸던 곳으로, 이번 사업이 완료되면 침수 위험이 대폭 줄고 주민의 생활 안전 수준이 크게 향상될 것으로 기대된다.

정비사업은 2025~2026년 실시설계를 거쳐 2027~2029년 공사가 시행될 예정이다, 주요 내용으로는 하천 정비, 교량 재가설, 낙차공 재가설 등 재해 예방을 위한 기반 시설 확충이 포함된다.





함명준 고성군수는 "이번 정비사업 확정은 시민 안전을 최우선으로 추진해온 결과"라며 "앞으로도 재해 예방 인프라를 지속적으로 확충해 안심하고 생활할 수 있는 여건을 만들겠다"고 말했다.





강원 고성=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

