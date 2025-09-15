한국지방행정硏-통계청 국제포럼 성료…지역경제 활성화 방안 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'스마트한 인구감소 대응, 침체 없는 지역경제' 주제 진행

국내외 전문가 100여 명 참석…데이터 기반 인구감소 대응 전략 모색

한국지방행정연구원(원장 육동일)과 통계청(청장 안형준)은 15일 대전 통계청 통계인재개발원 국제회의실에서 '지역 주도의 인구감소 위기 대응을 위한 국제포럼'을 공동 개최했다. 포럼에는 OECD, 국내 학계, 연구기관, 중앙·지방정부 관계자 등 국내외 전문가 100여 명이 참석해 데이터 기반 인구감소 대응 전략과 지역경제 활성화 방안을 심층 논의했다.

한국지방행정연구원과 통계청이 15일 국제포럼을 개최한 후 기념촬영을 하고 있다. 한국지방행정연구원 제공

이번 국제포럼은 '스마트한 인구감소 대응, 침체 없는 지역경제'를 주제로 진행됐으며, 급격한 인구구조 변화와 지역 간 격차 심화에 대응하기 위한 다양한 해법을 모색하는 데 중점을 뒀다.

기조강연에서는 클라우디아 바란젤리(Claudia Baranzelli) OECD 지리공간연구실장이 '인구구조의 변화 추세와 지역에 미치는 영향: OECD 연구사례를 중심으로'를 주제로 강연을 진행했다.

바란젤리 실장은 OECD 회원국의 다양한 연구사례를 통해 인구감소가 지역경제에 미치는 영향을 설명하며, 데이터 기반 정책 수립의 중요성을 강조했다.

세션 1에서는 이원도 부연구위원(한국지방행정연구원 인구감소지역대응센터)이 '인구감소지역 생활인구 데이터 분석'을 발표하며 지역 간 연계·협력의 필요성을 제시했다. 이어 김근식 과장(통계청 빅데이터통계과)은 '인구감소지역 활력 제고를 위한 생활인구 도입 및 특성'을 주제로 통계 데이터를 활용한 맞춤형 정책 설계 전략을 소개했다.

세션 2에서는 베른하르트 뇌바우어(Bernhard Nobauer) OECD 이코노미스트가 OECD 인구변화 연구 방법론을 발표하며 국제적 데이터 분석 체계를 공유했다. 이어서 이랑 선임정책애널리스트(OECD)는 '인구감소 대응 정책 방향'을 주제로 회원국별 정책혁신 사례와 한국에 적용 가능한 전략을 제안했다.

종합토론은 나태준 교수(연세대학교 행정학과)의 사회로 진행됐으며, 손정원 교수(런던대), 진종헌 교수(공주대), 황명화 센터장(국토연구원), 김상민 교수(충남대) 등 국내외 전문가들이 참여했다. 토론에서는 △지역 단위 맞춤형 인구감소 대응 전략 △OECD 사례와의 정책 연계 가능성 △데이터 기반 정책 혁신 방향 등을 집중적으로 다뤘다.

이번 포럼을 통해 한국지방행정연구원과 통계청은 OECD와의 공동연구 협력 기반을 한층 강화하는 계기를 마련했다.





한국지방행정연구원 육동일 원장은 "이번 국제포럼은 인구감소라는 복합적 위기에 대응하기 위해 국내외 전문가들과 OECD가 제시한 과학적 데이터 기반 해법을 공유하는 뜻깊은 자리였다"며 "연구원은 앞으로 OECD와의 공동연구를 지속적으로 강화하고, 지방정부의 특성과 여건에 맞는 맞춤형 인구감소 대응 정책을 마련하는 데 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.





이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

