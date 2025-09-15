강원도, 제2기 지방시대위원회 출범…황학수 위원장 연임

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

위원장 황학수 위원 연임·5명 위원 신규 위촉…2년간 임기 수행

김진태 지사 "강원도의 새로운 도전 이끌어가는 중심축 되길 기대"



강원특별자치도(도지사 김진태)는 15일 오후 4시 도청 별관 4층 회의실에서 제2기 강원특별자치도 지방시대위원회 위원 위촉장 수여식을 개최했다.

김진태 강원특별자치도지사가 15일 도청 별관 4층 회의실에서 제2기 강원특별자치도 지방시대위원회 위원 위촉장 수여식을 개최한 후 위원들과 기념촬영을 하고 있다. 강원특별자치도 제공

이번에 새롭게 위촉된 위원은 ▲남궁현(강원일보 기획본부장) ▲이수영(강원도민일보 논설실장) ▲하남숙(북원신용협동조합 상임이사) ▲ 김용기(법무부 법무보호위원 강원동부협의회장) ▲이보람(강릉 디자인씽킹뮤지엄 관장) 위원 등 5명이다.

이로써 제2기 지방시대위원회는 총 20여 명의 위원으로 구성되며, 앞으로 2년간 활동하면서 공공기관 이전, 기회발전특구 지정 등 주요 현안에 대해 심의 하게 된다. 특히 정부의 5극 3특 정책 추진과 맞물려 위원회의 역할과 중요성이 더욱 커질 것으로 기대된다.

이날 위촉식에서는 김진태 도지사가 신규 위원에게 직접 위촉장을 수여했으며, 황학수 위원장을 제1기에 이어 제2기 위원장으로 재지명했다.

한편, 제1기 강원특별자치도 지방시대위원회는 2023년 9월 '지방자치분권 및 지역균형발전에 관한 특별법' 에 따라 전국 최초로 출범했다. 지난 2년 동안 지역균형발전 관련 주요 시행계획을 심의하고 기회발전특구 지정(6개 단지), 교육발전특구 시범 지정(11개시군), 2024 대한민국 지방시대 엑스포 성공적 개최 지원 등 의미있는 성과를 거뒀다.





김진태 지사는 "위원장을 연임하게 된 황학수 위원장님께 감사드리며 신규위원을 비롯한 모든 위원님들께도 앞으로 잘 부탁드린다"고 인사했다. 이어 "지방시대위원회는 법에 근거한 법적 단체"라며, "앞으로 강원도의 새로운 도전을 이끌어가는 중심축이 되어 주시기를 기대한다"고 말했다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

