블랙핑크 리사, 에미상 레드카펫 배우로 참석

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

HBO 드라마 '화이트 로투스' 시즌3 출연

77회 에미상 레드카펫에 오른 블랙핑크 리사. AFP연합뉴스

AD

블랙핑크 리사가 HBO 드라마 '화이트 로투스'(The White Lotus) 시즌 3 출연 배우로 제77회 프라임타임 에미상 레드카펫에 섰다.

14일(현지시간) 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스 피콕 극장에서 열린 에미상 시상식에서 리사는 꽃을 닮은 분홍색 드레스를 입고 등장해 스포트라이트를 받았다.

'화이트 로투스'는 하와이 해변의 초호화 호텔에서 일주일 동안 벌어지는 이야기를 추리와 블랙코미디 형식으로 풀어낸 시리즈다. 리사는 극 중 호텔 직원 묵(Mook) 역을 맡아 시즌 3에 합류했다. 시즌 3은 올해 에미상에서 작품상을 비롯해 여우조연상(캐리 쿤·파커 포시·나타샤 로스웰·에이미 루 우드), 남우조연상(월튼 고긴스·제이슨 아이작스·샘 록웰) 등 총 23개 부문 후보에 올랐다.

77회 에미상 레드카펫에 오른 블랙핑크 리사. AFP연합뉴스

올해 드라마 시리즈 부문 작품상은 HBO 의학 드라마 '더 피트'가 수상했고, 미니시리즈 부문 작품상은 넷플릭스 영국 드라마 '소년의 시간', 코미디 부문 작품상은 애플TV플러스 '더 스튜디오'가 각각 가져갔다.

올해 한국 작품은 후보에 오르지 못했다. 2022년 74회 에미상에서 황동혁 감독의 넷플릭스 드라마 '오징어 게임' 1편이 14개 후보에 올라 감독상, 남우주연상 등 6관왕을 차지한 바 있다.





AD

한편 리사는 지난 2월 첫 정규앨범 '얼터 에고'(Alter Ego)를 발표했으며, 10월부터 블랙핑크 월드투어 무대에 오른다.





이이슬 기자 ssmoly6@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>