전남도, 축산악취개선 사업비 '117억 원'…전국 최고

농식품부 공모 여수·순천·나주·해남·무안 선정

축산농가 분뇨처리시설 개선·악취저감효과 기대

전라남도는 농림축산식품부에서 공모한 '2026년 축산악취개선 사업'에 여수·순천·나주·해남·무안, 5개 시군이 선정됐다. 전남도 제공

전라남도는 농림축산식품부에서 공모한 '2026년 축산악취개선 사업'에 여수·순천·나주·해남·무안, 5개 시군이 선정돼 총 117억 원의 사업비를 확보, 전국에서 가장 많은 사업비를 지원받게 됐다고 밝혔다.

축산악취개선 공모사업은 축산분뇨 처리와 악취 저감, 경축 순환을 위한 시설·장비 등을 지원하는 사업으로, 2021년부터 전국 공모방식으로 전환돼 시군당 최대 30억 원까지 지원된다.

여수시와 순천시는 각각 29억 원, 해남군은 23억 원, 무안군 20억 원, 나주시는 16억 원의 사업비를 지원받는다.

구례군과 함평군은 예비사업 시군으로 선정돼 농식품부에서 사업비 추가 예산 확보 시 지원될 예정이다.

이번 사업비 확보로 축산농가의 분뇨처리시설 개선 및 축산 악취 저감에 큰 효과를 거둘 것으로 기대된다.





김성진 전남도 축산정책과장은 "이번 사업을 통해 축산분뇨 처리와 악취 저감, 자원순환 촉진 기반을 확대해 깨끗하고 지속가능한 축산환경을 조성하겠다"며 "앞으로도 국비 확보에 최선을 다하겠다"고 말했다.





호남취재본부 심진석 기자 mourn@asiae.co.kr

