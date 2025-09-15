여수시, '로컬콘텐츠페스타' 도시 브랜드 부문 대상

섬박람회 홍보 성과 인정…관광 허브 브랜드
전남 여수시는 지난 11일 KBC광주방송에서 열린 '2025 로컬콘텐츠페스타' 시상식에서 도시 브랜드 부문 '대상'을 수상했다고 15일 밝혔다.
'로컬콘텐츠페스타'는 전국 지자체와 기관이 참여해 각 지역 고유 콘텐츠를 전시·체험하고 우수사례를 공유하는 행사로, 올해는 지난 7월 25~27일 부산 벡스코에서 개최됐다.
올해 행사에서 여수시는 2026여수세계섬박람회 개최 도시를 기반으로 한 다양한 홍보활동을 통해 도시 브랜드 가치를 높인 성과를 인정받았다. 특히 섬박람회 홍보영상 상영, 홍보물 배포, 참여형 이벤트 등을 통해 전국적으로 여수세계박람회 인지도 제고 및 참여 분위기 확산을 위한 활동이 주요 성과로 평가됐다.
정기명 시장은 "여수가 가진 가장 큰 자산인 섬을 도시 브랜드로 발전시키고자 노력해왔다"며 "이번 수상을 계기로 2026여수세계섬박람회 성공 개최와 함께 도시 브랜드 가치를 더욱 높여가겠다"고 말했다.
호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr
