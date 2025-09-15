여수시, '로컬콘텐츠페스타' 도시 브랜드 부문 대상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

섬박람회 홍보 성과 인정…관광 허브 브랜드

여수시는 지난 11일 KBC광주방송에서 열린 '2025 로컬콘텐츠페스타' 시상식에서 도시 브랜드 부문 '대상'을 수상했다. 여수시 제공

AD

전남 여수시는 지난 11일 KBC광주방송에서 열린 '2025 로컬콘텐츠페스타' 시상식에서 도시 브랜드 부문 '대상'을 수상했다고 15일 밝혔다.

'로컬콘텐츠페스타'는 전국 지자체와 기관이 참여해 각 지역 고유 콘텐츠를 전시·체험하고 우수사례를 공유하는 행사로, 올해는 지난 7월 25~27일 부산 벡스코에서 개최됐다.

올해 행사에서 여수시는 2026여수세계섬박람회 개최 도시를 기반으로 한 다양한 홍보활동을 통해 도시 브랜드 가치를 높인 성과를 인정받았다. 특히 섬박람회 홍보영상 상영, 홍보물 배포, 참여형 이벤트 등을 통해 전국적으로 여수세계박람회 인지도 제고 및 참여 분위기 확산을 위한 활동이 주요 성과로 평가됐다.





AD

정기명 시장은 "여수가 가진 가장 큰 자산인 섬을 도시 브랜드로 발전시키고자 노력해왔다"며 "이번 수상을 계기로 2026여수세계섬박람회 성공 개최와 함께 도시 브랜드 가치를 더욱 높여가겠다"고 말했다.





호남취재본부 이경환 기자 khlee2762@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>