박정현 코레일유통 대표, 동해서 안전훈련…"직원 안전이 최우선"

동해 물류 거점서 모의 훈련
위험 설비·응급 상황 대처 능력 제고
안전경영 실천 의지 다져
코레일유통이 경영진이 직접 참여하는 첫 비상상황 대처 훈련을 통해 전사적인 안전경영 실천 의지를 다졌다.
박정현 코레일유통 대표는 15일 강원도 동해시 동해본부를 방문해 '2025년 하반기 비상상황 대처 훈련'을 실시했다. 이번 훈련은 실제 사고 발생 상황을 가정한 첫 모의 훈련이다. 안전사고에 대한 경각심을 높이고 현장 대처 능력을 제고하기 위해 마련됐다.
동해본부는 묵호항의 항만과 철도가 연결된 물류 거점이자 석회석 등 광물 운송을 수행하는 자원유통사업의 핵심 현장이다. 이날 훈련은 묵호119안전센터와 합동으로 동해지방해양수산청이 참관한 가운데 진행됐다. 하역작업장에서 발생할 수 있는 인명사고 및 컨베이어벨트 끼임 사고를 가정한 시나리오를 중심으로 이뤄졌다.
박 대표는 훈련 후 이어진 '안전 문화 간담회'에서 "재해 상황을 연출해 훈련함으로써 응급상황 시 무엇을 해야 하는지 명확히 알 수 있다"며 "오늘의 훈련은 동료의 생명을 구할 수 있는 바로 여러분의 생명줄"이라고 강조했다. 앞서 박 대표는 취임 직후 첫 현장경영지로 동해본부를 선택해 안전관리 체계 강화를 지시한 바 있다. 이에 따라 동해본부에는 하역 현장 실시간 모니터링 시스템이 구축돼 본사에서도 위험 요인을 조기에 파악하고 대응할 수 있게 됐다.
한편 코레일유통은 안전관리 예산을 확대해 안전 시스템 구축, 위험 설비 개·보수, 임직원 안전 교육 등에 투자를 강화하고 있다. 다가오는 추석 명절과 2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 대비해서는 전국 주요 역사 내 편의점 및 식음료 매장 220개를 대상으로 특별 안전사고 예방 점검을 실시할 예정이다.
박 대표는 "안전은 최우선 가치인 만큼 전 직원이 경각심을 높이고 솔선수범해야 한다"며 "현장에서 직접 위험요인을 확인하고, 전 직원이 스스로 안전관리의 주체가 되는 조직 문화를 만들어가겠다"고 말했다.
오유교 기자 5625@asiae.co.kr
