롯데건설, 창립 66주년 맞아 임직원 317명 포상

공정거래 문화와 준법의식 강화 강조

롯데건설이 15일 창립 66주년을 맞아 서울 서초구 본사에서 기념식을 열고 임직원들의 공로를 치하했다.

이날 행사에서 '올해의 롯데건설인'을 비롯해 근속·모범사원, 우수기술·품질관리·CS사원 등 317명이 포상을 받았다.

박현철 롯데건설 부회장. 롯데건설

박현철 롯데건설 부회장은 "회사 발전을 위해 땀 흘리고 계신 모든 롯데건설 임직원 여러분께 감사의 말을 전한다"며 "우리 모두 지혜와 슬기를 한데 모아 지속 성장하는 기업, 신뢰받는 기업, 일류 기업으로 나아갈 수 있도록 노력하자"고 말했다.





롯데건설은 창립기념일과 같은 날인 '컴플라이언스의 날'을 맞아 공정거래 문화 확산과 준법 의식 강화도 다짐했다. 박 부회장은 "임직원 모두가 준법·윤리 인식을 내재화하고 협력사와의 상생을 통해 신뢰 확보 등 사회적 책임을 다해야 한다"고 강조했다.





최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr

