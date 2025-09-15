AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시(양주시립회암사지박물관)가 국가유산청에서 공모한 '2026년 지역국가유산 교육 활성화 사업'에 선정됐다.

양주시, ‘2026년 지역국가유산 교육 활성화 사업’ 6년 연속 선정. 양주시 제공

이번 선정으로 양주시는 2021년부터 6년 연속 해당 사업에 선정되는 성과를 이어가게 됐다.

본 사업은 지역 국가유산을 역사·문화 교육 자원으로 활용해 지역 역사 정체성 강화와 국민의 창의·인성 함양, 국가유산 애호의식 제고를 목적으로 한다.

양주시립회암사지박물관은 초·중·고등학교 교과과정과 연계한 학교 프로그램 3종, 일반 시민 대상 복합형 프로그램 1종을 운영하며, 양주 회암사지의 세계유산적 가치를 알리고 교육하는 데 주력하고 있다.

올해는 야간 프로그램을 추가하고, 취약계층 대상 운영 횟수를 확대하여 양주 회암사지의 다양한 모습을 보다 많은 시민이 체험할 수 있도록 했다.

2026년에는 '양주 회암사지! 왕실사찰의 숨결! 세계유산으로 되살리다!'라는 프로그램이 학교 방문형과 체험 교실형으로 복합 운영되며, 양주 회암사지(국가유산)뿐만 아니라 주변 생태까지 연계한 융복합 프로그램으로 한층 더 다양한 체험을 제공할 예정이다.

또한, 양주시는 선정 결과 상위권에 위치하여 전년도보다 더 많은 예산을 확보하게 됨에 따라, 더 많은 참여자에게 역사·문화 체험의 기회를 제공할 수 있을 것으로 기대하고 있다.





양주시는 앞으로도 지역 학생과 시민이 양주 회암사지와 지역 역사에 관심과 자부심을 가질 수 있도록 지역국가유산 교육에 최선을 다할 계획이다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

