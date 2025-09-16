포스코이앤씨 송치영 리더십, 10월 분수령…청주·성수 수주전,국감 줄줄이[부동산AtoZ]

103개 현장 대부분 공사 재가동

10월, 대표 교체 이후 첫 대형 수주전 예고

국정감사도 10월 예정…'안전경영' 시험대

신안산선 조사위 내년 1월 결론, 인프라 수주는 불확실

포스코이앤씨가 잇따른 인명사고로 일괄 중단했던 공사장 대부분을 재개하며 완전 정상화에 속도를 내고 있다. 현장 재개에 집중하는 가운데, 다음 달에는 청주 복대동 복합개발과 성수2구역 수주전에 도전장을 내민다. 사고로 인한 최고경영자(CEO)교체 후 첫 도전장이다. 수주전과 비슷한 시기에 국정감사도 진행될 예정으로, 송치영 사장의 리더십이 본격적인 시험대에 오를 것으로 예상된다.

포스코이앤씨가 송도 사옥 1층 로비에서 진행 중인 안전의식 제고를 위한 재해사례 전시회. 오유교 기자.

16일 포스코이앤씨에 따르면 전국 103개 공사 현장 가운데 대부분 현장의 공사가 재개됐다. 외부 전문가 점검, 개선조치 확인, 최고안전책임자(CSO) 승인 등 5단계 검증을 거쳐 각 현장의 공사 재개 여부를 결정했다. 잇단 안전사고로 지난달 4일 공사 현장을 일괄 중단 한지 40여일 만에 '완전 정상화'에 다가선 것이다.

아직 멈춰있는 일부 현장을 수습하고 있는 가운데, 사장 교체(8월 6일) 이후 첫 수주전에도 나선다. 청주 복대동 복합개발 사업 수주가 첫 번째 목표다. 1만7000여㎡ 부지에 도시관리계획 허용 범위에서 아파트와 판매시설 등을 지을 수 있는 사업이다. 포스코이앤씨-메리츠증권 컨소시엄과 대우건설-한국투자증권 컨소시엄이 맞붙을 예정이다. 민관 협력사업으로 진행되는 이 사업은 다음 달 청주시가 15일 사업계획서를 받아 선정평가위원회 심사를 거쳐 우선협상대상자를 확정한다.

같은 달 28일에는 포스코이앤씨가 오랫동안 공을 들인 성수2구역 재개발 입찰이 예정돼 있다. 총사업비가 1조7846억원으로 사업 규모도 크지만, 브랜드 경쟁력 확보 차원에서도 수주가 필요한 사업이다. 한강변에 높이 250m의 건축물이 들어설 입지이기에 국내 초고층 실적 1위인 포스코이앤씨의 모든 기술력을 총동원해서 한강 변 최고의 랜드마크를 선보인다는 계획이다. 마침 같은 달 오티에르 브랜드 첫 준공단지(오티에르 반포)가 입주를 시작하면서, 포스코이앤씨는 이를 조합원에게 실적 근거로 제시할 수 있게 됐다. 오티에르는 포스코이앤씨의 하이엔드 브랜드다. 다른 대형사보다 비교적 늦은 2022년에 론칭했다.

그러나 사고로 인한 불확실성이 사라진 것은 아니다. 포스코이앤씨는 현재 건축 부문 수주에서는 재개에 나섰지만, 인명사고가 집중된 인프라 부문 수주는 중단한 상태다. 신안산선 붕괴 관련 건설사고조사위원회 결론이 내년 1월로 4개월 연장되면서 책임 범위를 둘러싼 논란이 여전하다. 조사위가 구조적 원인과 발주·시공 책임을 어디까지 지목하느냐에 따라 향후 공공 인프라 입찰 자격이나 평판에 직접적 영향을 줄 수 있다. 다음 달 국정감사도 예정돼 있어, 송치영 사장이 내세운 안전 경영 기조가 정치권·여론의 평가를 받을 가능성이 크다.





한편 포스코이앤씨는 지난 9일부터 송도 사옥 로비 1층에 '안전의식 제고를 위한 재해사례 전시회'를 열고 최근 10년간 건설업 사고사례를 사진과 함께 전시하고 있다. 전시회는 임직원들이 출퇴근길에 지나가는 자리에서 진행되고 있다. 과거 사례를 은폐하지 않고 드러내 직원들과 함께 교훈을 공유하는 취지다. 회사 안팎에서는 이를 "조직 내부에 안전 의식을 지속해서 환기하려는 시도"로 본다. 포스코이앤씨 관계자는 "현재 안전이 최우선 과제이며 당분간 대외적 홍보보다는 내부 체질 개선에 주력할 것"이라며 "회사에 꼭 필요한 사업을 위주로 수주 활동에 나서고 있다"고 전했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

