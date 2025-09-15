이현재 시장 "美 아칸소주, 상징적 교류 넘어 '동반 성장' 파트너"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

하남시-美 아칸소주, 협력 방안 논의

'K-스타월드 프로젝트' 직접 설명

경기 하남시(시장 이현재)는 지난 14일 미국 아칸소주 대표단이 시를 공식 방문해 양 지역 간 협력 방안을 심도 있게 논의했다고 15일 밝혔다.

이현재 하남시장(왼쪽 다섯 번째)가 지난 14일 하남시를 방문한 미국 아칸소주 대표단과 양 지역 간 협력 방안을 심도 있게 논의한 후 기념촬영을 하고 있다. 하남시 제공

AD

이번 회의에서는 ▲경제 교류 소통 채널 개설 ▲대규모 개발사업 추진을 위한 협력체계 구성 ▲청소년 교육·문화 교류 확대 등 다양한 분야의 협력 과제가 다뤄졌다.

이번 방문은 지난해 3월 사라 허커비 샌더스(Sarah Huckabee Sanders) 아칸소 주지사의 방한 당시 하남시와 체결했던 경제협력 MOU의 후속 조치로, 아칸소주 측의 두 번째 공식 방문이라는 점에서 의미가 깊다.

하남시는 이번 만남이 시의 주요 정책 과제인 '글로벌 행정'을 실현하고, 미국의 최신 투자 동향을 파악하는 중요한 기회가 되었다고 설명했다.

이날 하남시를 찾은 대표단은 휴 맥도날드(Hugh McDonald) 주정부 상무장관을 필두로 클린트 오닐(Clint O'Neal) 아칸소 경제개발청장, 닐 얀센(Neal Jansen) 아시아사무소장, 캠 네이피어(Cam Napieer) 국제사업개발 매니저, 황익준 한국 사무소 대표 등 경제 사절단으로 구성됐다.

이현재 시장은 대표단에게 민원서비스 종합평가에서 4년 연속 최우수 기관에 선정되고, 전국 최초로 2년 연속 대통령 표창을 수상한 하남시의 고품질 행정력과 교통, 문화, 교육 등 다방면의 우수 행정사례를 소개했다.

특히, 하남시의 대표사업인 'K-스타월드 프로젝트'를 직접 설명하며, 이 프로젝트가 'K-콘텐츠 시장 300조원'이라는 국정과제를 실현할 최고의 복합문화 콤플렉스가 될 것이라고 비전을 제시했다.

설명회 이후 대표단은 유니온타워에 올라 K-스타월드 사업 대상 부지를 직접 조망하며 구체적인 사업 설명을 들었다. 이어 대한민국 최고의 쇼핑몰로 꼽히는 스타필드 하남을 방문해 하남시의 활발한 지역 경제와 편리한 쇼핑 환경을 직접 체험했다.

휴 맥도날드 상무장관은 "하남시는 수도권에서 가장 빠르게 성장하는 도시이며, 스타필드 하남을 중심으로 한 편리한 여가 인프라를 갖추고 있음을 다시 한번 확인했다"고 소감을 밝혔다.

그는 이어 "특히 K-스타월드 프로젝트는 미국에서도 인기가 높은 K-컬처를 더 큰 경제효과로 창출할 잠재력을 지닌 사업"이라며 "이번 방문이 아칸소주의 산업 경제 기반과 하남시의 높은 가능성을 결합하는 협력의 계기가 되기를 바란다"고 말했다.

이에 이현재 시장은 "아칸소주 대표단의 두 번째 공식 방문은 양측의 관계가 상징적인 교류를 넘어 실질적인 파트너십으로 나아가고 있음을 증명하는 것"이라고 화답했다.





AD

또한 이 시장은 "리틀락시와 33년간 이어온 자매도시 관계를 바탕으로 비즈니스 채널 확대, 대학생 교육 및 청소년 문화 교류, 공무원 역량 강화를 위한 해외 파견 등 의미 있는 교류 사업을 추진하겠다"면서 "동시에 K-스타월드 프로젝트를 성공적으로 이끌기 위한 경제적 협력체계를 지속적으로 유지하여 하남시와 아칸소주가 함께 발전할 수 있도록 최선을 다할 것"이라는 강한 의지를 밝혔다.





하남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>