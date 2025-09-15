KB라이프, '종로 평창 카운티' 미니콘서트 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KB라이프가 프리미엄 실버타운 '종로 평창 카운티'에서 '제2회 미니콘서트'를 성황리에 개최했다고 15일 밝혔다.

KB라이프는 지난 11일 서울 종로구 '종로 평창 카운티' 야외광장에서 열린 미니콘서트에서 시니어 고객의 풍요로운 삶을 지원하고 지역사회와 문화적 교류도 확대했다.

이번 미니콘서트는 클래식 4중창 공연으로 진행됐다. 시니어 세대에게 친숙한 가곡의 선율이 초가을 밤의 정취를 더했다. 입주민과 인근 지역 주민들은 음악으로 서로 정서적 교감을 나누는 특별한 시간을 보냈다.

KB라이프가 지난 11일 KB골든라이프케어 ‘종로 평창 카운티’에서 시니어 고객과 지역 주민들을 위해 미니콘서트를 개최했다. KB라이프

KB라이프는 고객들에게 문화예술 향유 기회를 제공하기 위해 지난 7월부터 '문화가 흐르는 평창의 목요일 오후' 프로그램을 정기적으로 운영중이다. 매월 두 차례 진행되는 이 프로그램은 윤지원 첼리스트의 명화 해설과 첼로 실내악 연주를 결합한 프리미엄 문화 콘텐츠로, 시니어 고객들에게 예술적 감동을 선사했다.

종로 평창 카운티 실내 곳곳에는 한국 현대미술을 대표하는 작가들의 작품을 전시해 실버타운 공간의 문화적 가치를 높였다. 입주민들은 변재희 작가의 '발레' 비롯한 다양한 작품들을 감상하며, 정서적 안정과 심리적 만족감을 누렸다.





KB라이프 관계자는 "앞으로도 '종로 평창 카운티'가 지역사회와 함께 호흡하며 문화예술과 주거가 어우러지는 새로운 실버타운 모델로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

