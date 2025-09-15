강훈식 비서실장 "추석연휴 안정적 전력 수급 대비 당부"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

ESS 기반 재생에너지 전력 수급 안정화 대책도 지시

젠트리피케이션 막을 소상공인 '소상공인 내 가게 갖기' 사업도 검토 지시

강훈식 대통령비서실장이 추석을 앞두고 연휴 기간 정전이 발생하지 않도록 철저한 대비를 해달라고 주문했다.

강 실장은 이날 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의에서 이같이 언급했다고 전은수 부대변인이 밝혔다. 강 실장은 "올해 추석 연휴는 최대 10일 장기 연휴가 될 수 있는 만큼 역대 최저 수준의 전력수요가 전망된다"면서 "전기는 공급이 부족해도 문제지만, 넘쳐도 블랙아웃이 발생할 수 있다"고 말했다. 전력 당국이 사전에 면밀히 점검해 국민이 걱정 없이 연휴를 보내도록 해야 한다고도 당부했다.

강 실장은 배터리 기반 에너지저장장치(ESS)를 신속하게 재생에너지 관련 전력 수급 안정화 대책도 마련하라고 지시했다. 강 실장은 "재생에너지가 주력 전원 역할을 하는 변화된 환경에서도 국민과 기업이 일상을 잘 유지할 수 있도록 ESS를 신속하게 확보하는 등 전력 수급 안정화를 위한 근본 대책도 마련하라"고 했다.

아울러 땅값 상승으로 원주민이 밀려나는 현상인 '젠트리피케이션'을 방지하기 위해 '소상공인 내 가게 갖기' 사업을 검토해달라고도 했다. 임대가 아닌 매입을 통해 소상공인이 영업을 할 수 있는 방안을 모색해 보라는 것이다. 강 실장은 "관광 활성화 사업이 젠트리피케이션으로 이어져 성실히 일하는 소상공인이 삶의 터전에서 밀려나는 아픔을 겪지 않도록 지원하는 방안을 검토하라"고 말했다.





한편 강 실장은 국민이 제출한 민원 서류가 어떻게 전달되고 처리되는지를 투명하게 공개하자는 취지의 '오프라인 민원' 진행 상황 안내 체계를 개선해 달라는 주문도 했다.





